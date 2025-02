Nintendo Switch 2: Beliebte Kaufoption wird für Spiele der neuen Konsole ungültig

Eine Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft lockt Interessierte mit diversen Vorteilen, welche die laufenden Kosten rechtfertigen sollen. Neben der im Mittelpunkt stehenden Freischaltung von Online-Funktionen wie Multiplayer per Internetverbindung zählen dazu unter anderem exklusive Angebote für Abonnent*innen.

Diesen steht beispielsweise eine Option zur Verfügung, mit der sich der Preis von Spielkäufen teils deutlich reduzieren lässt. Auch wenn der Service allem Anschein nach auch im bevorstehenden Zeitalter der Nintendo Switch 2 fortbestehen kann, soll es eingeschränkte Möglichkeiten geben, die Rabatte zu nutzen.

Preis von Nintendo Switch 2-Spielen bleibt von Coupons unberührt

Namentlich ist das Spar-Angebot als Nintendo Switch-Game-Coupons bekannt. Nach einer Zahlung von insgesamt 99 Euro erhalten Spieler*innen zwei solcher Coupons im Bündel, die sie gegen je einen ausgewählten Titel eintauschen dürfen – unabhängig von deren ursprünglichem Preis. Zwei Vollpreis-Titel für je 59,99 Euro können somit in etwa 20 Euro weniger kosten. Voraussetzung für den Erwerb der Coupons ist wie eingangs erklärt ein kostenpflichtiges Nintendo Switch Online-Abo.

Erworbene Tickets sind ab Datum des Kaufs 12 Monate lang gültig, bis zu acht Exemplare dürfen gleichzeitig im eigenen Besitz sein. Eine weitere Einschränkung ist im Zuge der offiziellen Enthüllung Nintendos nächster Konsole, der Switch 2, hinzugekommen: „Beachte bitte, dass Nintendo Switch-Game-Coupons nicht für Spiele exklusiv für Nintendo Switch 2 eingelöst werden können“. Dieser Hinweis findet sich auf der entsprechenden Webseite, betrieben von Videospielkonzern selbst.

Warum schließt Nintendo Switch 2-Exclusives von den Coupons aus?

Gründe für die getroffene Entscheidung liegen im Verborgenen. Es lässt sich lediglich spekulieren, dass Nintendo in Bezug auf Switch 2-Titel plant, die Grundpreise hauseigener Releases anzuheben und deshalb den Preis von 99 Euro für zwei Spiele nicht mehr als vertretbar ansieht. Denkbar wäre auch, dass das Unternehmen sich die enthusiastischen Vollpreis-Käufe in der Anfangsphase der neuen Hardware nicht entgehen beziehungsweise mindern lassen will.

Ob Switch 2-Games nachträglich noch für die Coupons zugelassen werden, bleibt fraglich. Vielleicht plant Nintendo auch eine etwas teurere Version, die nur exklusive Neuerscheinungen für das neue Stück Technik unterstützt. Fakt ist: Ein generelles Einstampfen des Angebots mit dem Wechsel in die neue Generation ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorgesehen. Heißt, vermutlich werdet ihr auch im eShop der Switch 2 Coupons finden, nur eben lediglich für Spiele, die auch für den Vorgänger erhältlich sind.

Wovon wir uns allerdings tatsächlich verabschieden müssen, sind die Goldpunkte im Nintendo eShop, welche bisher bei jedem Kauf, mit oder ohne Abo-Zusatz, in Guthaben übersetzt wurden – und das leider schon sehr bald.

