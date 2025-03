Nintendo Switch 2: Dieser beliebte Spiele-Hit freut sich über seine Fortsetzung auf der neuen Konsole

Obwohl viele Videospiel-Fans es fast nicht glauben können, zählt eine entspannende Simulation, in der es vor allem darum geht, alles möglichst sauber zu hinterlassen, zu den beliebtesten Titeln der jüngeren Vergangenheit. Diese darf sich nun über einen Nachfolger freuen – auch auf der Nintendo Switch 2.

Solltet ihr auch weiterhin im Dunkeln tappen, machen wir mal eben reinen Tisch: Die Rede ist vom PowerWash Simulator, für den nun hochoffiziell ein Sequel angekündigt wurde. Und eben jenes soll auch auf der Switch 2 in Hochglanz erstrahlen.

Kommt auch für die Nintendo Switch 2: PowerWash Simulator 2 mit Trailer angekündigt

Dies bestätigt jetzt mitunter Eurogamer. Demzufolge soll der PowerWash Simulator 2 noch in diesem Kalenderjahr seinen Weg auf den PC über Steam, den Epic Games und den Windows Store sowie auf die PS5, die Xbox Series X und die Nintendo Switch 2 finden. Weitere Details zur Switch 2-Version sollen folgen, wie man bereits vorab verspricht.

Ein erster Trailer zeigt, worauf sich Putzwütige einstellen dürfen:

Das dahinterstehende britische Entwicklungsstudio FuturLab will mit dem Sequel des gefeierten ersten Teils das etwas angestaubte Gameplay auf Vordermann bringen. Beispielsweise erwartet uns ein Online-Koop mit bis zu vier Spielern, die sich den Fortschritt teilen, ebenso wie eine lokale Splitscreen-Option für zwei Spieler*innen. Darüber hinaus soll es dieses Mal einen zentralen Homebase-Hub für unser lupenreines Business geben, welches wir mit diversen Möbeln und Sammlerstücken ausstatten dürfen.

Obendrein dürfen Fans mit dem PowerWash Simulator 2 eine vollständige neue Kampagne erwarten, die an das nicht ganz so saubere Ende des ersten Teils anknüpft. Erneut verschlägt es uns in das kleine verdreckte Städtchen Muckingham und das umliegende Caldera County, wo es reichlich lästigen Schund aus der Welt zu räumen gibt.

Einen recht eindrucksvollen ersten Einblick verschafft uns der oben gezeigte Trailer schon auf rund 30 Sekunden. Pläne für eine VR-Version soll es derweil aber nicht geben. Den ursprünglichen PowerWash Simulator haben bis dato mehr als 17 Millionen Spieler gespielt – mit der Veröffentlichung für die Nintendo Switch 2, die mit einer Direct-Präsentation schon in wenigen Wochen weiter beleuchtet wird, dürften es nur noch mehr werden.

Quellen: Eurogamer, YouTube / FuturLab