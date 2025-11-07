Nintendo Switch 2: Beliebtes Spiel bekommt überraschendes Gratis-Upgrade – „darauf habe ich gewartet“

Immer mehr Spiele haben in den Monaten nach dem Release der Nintendo Switch 2 ein entsprechendes Upgrade für diese Konsole bekommen. Jetzt hat – gewissermaßen als Shadow Drop – das populäre Spiel Dave the Diver diese Behandlung erfahren.

Die Mischung aus Restaurant-Management und Action-RPG war eine der großen Überraschungen des Jahres 2023 und kann auf spektakulär hohe Bewertungen stolz sein. Nun dürft ihr auch auf der Nintendo Switch 2 in neuem Glanz in das Spiel eintauchen.

Dave the Diver mit besserer Framerate auf der Nintendo Switch 2

Das Upgrade für Dave the Diver auf der Switch 2 ist kostenlos für alle, die das Spiel bereits auf Nintendos Vorgängerkonsole besitzen. Es bietet eine höhere Auflösung und eine verbesserte Framerate, wie es im eShop heißt. Wenn ihr euch das erfrischende Abenteuer in der charmanten Pixeloptik also noch nicht zu Gemüte geführt habt, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt.

Ein Blick in das Nintendo Switch 2-Subreddit unterstreicht die Beliebtheit des Spiels. „Darauf habe ich gewartet“ oder „Das Spiel ist wirklich exzellent“ ist hier als Wortmeldung unter anderem zu lesen. Auch auf Steam kann die Action-RPG/Simulation wahre Traumwertungen einfahren: Von knapp 138.000 Bewertungen sind 96 Prozent positiv.

Lesetipp: Auch No Man’s Sky bekam ein Gratis-Upgrade für die Switch 2

In Dave the Diver spielt ihr tagsüber den titelgebenden Taucher, der die Tiefen des Meeres nach Fischen und Abenteuer absucht; abends wandelt sich das Spiel in eine Simulation, wenn ihr die gefangene Beute zu Sushi verarbeitet und in einem Restaurant anbietet.

Das Spiel war 2023 unter anderem als Indie-Spiel des Jahres bei den Game Awards nominiert, was eine große Debatte lostrat, steht hinter Entwicklerstudio Mintrocket doch der südkoreanische Milliardenkonzern Nexon. Es wurden also Zweifel angemeldet, inwieweit hier von Indie gesprochen werden konnte. Dave the Diver ist nur ein weiteres beliebtes Spiel in einer Liste von kürzlichen Nintendo Switch 2-Upgrades. Auch dieser populäre Shooter darf es sich bald auf der Konsole bequem machen.

Quelle: Nintendo eShop, Steam, Reddit / MurkyLuck5852, wezzauk85, Nxgdx