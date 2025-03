Nintendo Switch 2: Besonderer Controller könnte für die Konsole angeboten werden

Auch wenn sie nicht die am weiten verbreitetste Wahl für Spieler*innen sind: GameCube-Controller werden für die Nintendo Switch angeboten. Mit ihnen kehrt die Nostalgie der alten Konsole auch in moderne Wohnzimmer ein.

Dass auch die Nintendo Switch 2 an einer solchen Hommage an ihre Vorfahren interessiert sein könnte, deutet ein kürzlich in der Community geteiltes Dokument an, in dem ein mysteriöses Bedienelement gezeigt wird.

Was für ein Nintendo Switch 2-Controller steckt dahinter?

Besagte Papiere stammen aus der Hand der FCC, einer amerikanischen Behörde, die für die Zulassung von Kommunikationsgeräten verantwortlich ist. Auf deren Schreibtisch hat Nintendo einen Antrag abgelegt, der die Prüfung eines neuen Controllers erbittet, damit dieser künftig vorschriftsgerecht seinen Weg auf den Markt finden kann. Überschrift der Unterlagen ist dabei jedoch nicht etwa „Neuer Controller für die Nintendo Switch 2“ – man will sich mit solchen Prozeduren lieber verdeckt bewegen.

Nicht verdeckt genug jedoch, um aufmerksamen Fans völlig unter der Nase wegzuhuschen. Die haben nämlich recht schnell das Kürzel BEE in der Modellnummer gefunden, welche in Verbindung mit Switch 2-Produkten genutzt wird. Obwohl die Bezeichnung „GameCube“ in Verbindung mit dem Gerät ebenfalls gänzlich fehlt, lässt die genau beschriebene, ungewöhnliche Positionierung des Labels darauf hindeuten, dass das Layout mit einem für diese Konsole designten Controller übereinstimmt.

Lesetipp: Neue Infos zu WLAN-Zugang und Amiibo-Kompatibilität der Nintendo Switch 2

Könnte mehr Retro auf der Switch 2 bedeuten

Eine verlässliche Aussage ist daraus allerdings nicht abzuleiten. Was zumindest sehr wahrscheinlich anmutet, ist, dass es sich bei dem besprochenen Controller nicht um eine Pro-Version für die Switch 2 handelt. Famiboards-Nutzer*in Pokemaniac, der oder die die Theorie rund um den GameCube-Controller ins Gespräch gebracht hat, merkt an, dass laut der Beschreibung kein NFC-Chip in der Hardware verbaut ist. Da der aktuelle Pro-Controller allerdings über einen solchen verfügt, wirkt es schwer vorstellbar, dass ein Nachfolger-Modell ohne auskommen muss.

Überraschend wäre ein GameCube-Controller für die Nintendo Switch 2 nicht. Immerhin kann die aktuelle Konsole, genau wie die Wii U und die Wii zuvor, bereits mit einem solchen bedient werden. Es sind vor allem Spieler*innen von Super Smash Bros, die das spezielle Layout zu schätzen wissen.

Auch andere nostalgische Nintendo-Hardware hat ein Comeback auf der Switch feiern dürfen – und zwar in Form einer Kollektion klassischer Controller, welche exklusiv von Nintendo Switch Online-Mitgliedern erworben werden kann. Die in dem Abonnement zur Verfügung gestellten Retro-Titel lassen sich mit dieser besonders authentisch erleben. Anders als ihre Vorlagen funktionieren die enthaltene Produkte mit Bluetooth – genau wie das in den FCC-Papieren erwähnte Modell.

Sollten Personen wie Pokemaniac recht behalten und der Controller ist tatsächlich eine drahtlose Retro-Auflage für die Nintendo Switch 2, könnte das bedeuten, dass der Nintendo Switch Online-Service in Zukunft GameCube-Spiele inkludieren wird. Dies würde potenziell auch die aktuelle Switch betreffen, da eine Kompatibilität des Controllers mit deren Betriebssystem technisch durchaus möglich ist. Auch spannend: Ein in Patenten angedeutetes Feature weckt Hoffnungen auf verbesserte Grafik der Nintendo Switch 2.

Quellen: famiboards.com, store.nintendo.de