Nintendo Switch 2: Brandneues Feature begeistert die Civilization 7-Entwickler

Mit der Präsentation der Nintendo Switch 2 lüftete die japanische Spieleschmiede das Geheimnis um den heißersehnten Konsolennachfolger erst vor Kurzem. Seitdem wurde er ausführlich unter die Lupe genommen und seine möglichen Features ausgiebig analysiert.

So auch von den Entwicklerinnen und Entwicklern des taufrischen Taktik-Feuerwerks Civilization 7. Vor allem ein Feature der Joy-Cons hat es den Verantwortlichen bei Firaxis so richtig angetan – wie sie nun in einem Interview preisgeben.

Nintendo Switch 2: Maus-Feature der Joy-Cons hat es den Civ-Entwicklern angetan

Im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen von IGN verrieten zwei führende kreative Köpfe hinter Sid Meier’s Civilization 7, welches wir im Test an anderer Stelle ganz genau unter die Lupe nehmen, was ihnen an der Nintendo Switch 2 am meisten imponiert. Auch generell hatten Lead Designer Ed Beach und der Executive Producer des Strategiespiels, Dennis Shirk, nichts als warme Worte zur neuen Generation des Handheld-Hybriden, die noch in diesem Jahr auf uns warten soll, übrig.

Ganz allgemein bezeichnete Shirk die Switch 2 als „faszinierend“, vor allem hinsichtlich dessen, dass man „immer einige Kompromisse eingehen muss, wenn man es mit reinen Konsolensteuerungen zu tun hat“. Doch die zweite Switch beziehungsweise ihre Präsentation hielt „einige großartige Dinge“ bereit. „Ich liebe, was sie mit den Controllern machen. Das ist alles sehr cool. Das ist so ziemlich alles, was ich dazu sagen kann, was meine Meinung angeht.“

Zum Thema: Nintendo Switch 2 – Innovatives Maus-Feature der Joy-Cons überrascht

Damit ist natürlich der brandneue optische Sensor, der im Teaser zur Switch 2 gezeigt wird, gemeint. Dieser verbirgt sich an der Seite der Joy-Cons, von denen einer wie eine Art Maus über die gezeigte Oberfläche gleitet. Gerade für Strategie- und Aufbauspiele, aber auch Simulationen anderer Art dürfte sich das Feature als lohnenswert herausstellen.

Und auch andere PC-Franchises, die den Sprung auf Nintendos Plattform mithilfe einer Portierung wagen, dürften profitieren. Ob das vermutete Maus-Feature hingegen mit Titeln wie Civilization 7, das ab dem 11. Februar schon auf der aktuellen Switch spielbar ist, kompatibel sein wird, bleibt abzuwarten.

Quellen: IGN