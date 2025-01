Nintendo Switch 2 vs. PlayStation 5: Analyst sieht klaren Gewinner für 2025

Die Nintendo Switch 2 ist noch nicht einmal erschienen, geschweige denn offiziell angekündigt, da wird sie indirekt bereits ins Rennen mit der Konkurrenz geschickt.

Denn natürlich können es sich Analysten nicht nehmen lassen, Prognosen zu den Verkaufszahlen der sehnlichst erwarteten Konsole aufzustellen und mit der Hardware anderer Hersteller zu vergleichen. Und wenn man einem Experten Glauben schenken mag, dann hat zumindest dieses Jahr noch die PlayStation 5 die Nase vorn.

Nintendo Switch 2: Solider Start, aber nicht der Spitzenreiter

Die Vorhersagen stammen von Mat Piscatella, bekannt als Gaming-Industrie-Analyst und Executive Director bei dem US-amerikanischen Marktforschungsinstitut Circana. Auf Bluesky teilte er seine Prognosen, wie gut die Nintendo Switch 2 dieses Jahr performen könnte – auch, wenn die offizielle Ankündigung und Enthüllung von Seiten der japanischen Spieleschmiede weiterhin ausstehen.

„In Anbetracht dessen, dass eine Ankündigung bald zu kommen scheint (aber wer weiß das schon) – ich glaube, dass sich Nintendos nächstes Hardware-Gerät 4,3 Millionen Mal in den USA in 2025 verkaufen wird (angenommen, der Launch findet in der ersten Hälfte statt), was rund ein Drittel der Videospielkonsolen-Hardware-Verkäufe dieses Jahr ausmachen wird (ausgeschlossen portable PCs).“ Zum Vergleich: Die erste Switch hat sich Statista zufolge in ihrem Release-Jahr (2017) 4,88 Millionen Mal in den USA verkauft.

„Nach einer frühen, bedeutenden Nachfrage erwarte ich für mehrere Monate Hardware-Einschränkungen. Und die [Anzahl der] verkauften Einheiten werden natürlich davon abhängen, wie es um die Kapazitäten der Herstellung bestellt ist“, erläutert Piscatella seine Voraussagen. Die von ihm prognostizierten Zahlen sollen allerdings hinter einer Konkurrenzkonsole zurückbleiben: „Ich erwarte trotzdem, dass die PlayStation 5 dieses Jahr auf dem ersten Platz bleibt, wenn es um in den USA verkaufte Hardware-Einheiten geht.“

Insgesamt erwartet der Analyst einen „niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentwachstum“, wenn es darum geht, wie viel Geld die Bevölkerung im Videospielsektor ausgeben will. Neben der Nintendo Switch 2 soll das wenig überraschend auch am geplanten Release von Grand Theft Auto 6 liegen. Das könnte besonders zutreffen, falls Rockstar nochmal an der Bepreisung herumschrauben sollte.

Quelle: Bluesky /@matpiscatella.bsky.social, Statista