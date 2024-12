Nintendo Switch 2: Womöglich erster Blick auf das neue Konsolendesign geleakt

An der offiziellen Informationslage rund um die Nintendo Switch 2 – oder wie auch immer die japanische Spieleschmiede den heißersehnten Handheld-Nachfolger nennen wird – hat sich nichts geändert. Trotzdem hängen sich Fans an jeden neuen noch so winzigen Hinweis.

Ein solcher ist nun hinsichtlich des möglichen Designs der bislang streng unter Verschluss gehaltenen, kommenden Konsolengeneration aufgetaucht. Sollte sich der Leak letzten Endes als ernstzunehmend herausstellen, bekommen wir einen ersten Blick darauf, wie die Switch 2 aussehen könnte.

Nintendo Switch 2: So könnte die neue Konsolengeneration aussehen

Wie unter anderem GamesRadar berichtet, hat Peripheriehersteller Satisfye versehentlich einen Trailer für seinen ZenGrip 2 veröffentlicht, der eine erste, wenn auch sehr verschwommene Aufnahme der Nintendo Switch 2 präsentieren könnte, an dem das Zubehör angebracht ist. Wie schon vorherige Leaks gezeigt haben wollen, erinnert der Switch-Nachfolger auch hier an seinen Vorgänger, wenn er auch etwas sportlicher hinsichtlich Design und Formfaktor daherkommen könnte:

https://twitter.com/1DaP_PaD1/status/1866290520210984979

So schnell wie das vermeintlich vorab veröffentlichte Footage im Internet aufgetaucht ist, so schnell machte sich Satisfye auch daran, es wieder zu löschen. Abseits dessen veröffentlichte der Hersteller allerdings noch am vergangenen Nikolaustag Marketing-Material, in welchem Fans mitgeteilt wurde, sich mit dem ZenGrip 2 für „die Konsole der nächsten Generation bereit zu machen“. Auf einem beiliegenden Bild des Zubehörs prangten zudem die Worte „Top Secret“.

„Ergonomische Handpositionierung und das ultimative Spielerlebnis für die nächste Generation der Switch“, heißt es hier seitens Satisfye. Mit einer voraussichtlichen Veröffentlichung im Frühjahr 2025 orientiert man sich ebenfalls am vermuteten Ankündigungs-Zeitraum der Nintendo Switch 2 – wenn auch kein direkter Zusammenhang bestehen muss.

Vorbestellen lässt sich der ZenGrip 2 ohnehin bereits jetzt. Immerhin: Das wohl begehrteste Feature wurde mit der Abwärtskompatibilität der Nintendo Switch 2 bereits bestätigt.

Quellen: GamesRadar, Twitter / @1DaP_PaD1