Nintendo Switch 2: Brandneuer Leak verspricht Feature, auf das Fans seit Jahren hoffen

Wer die Nintendo Switch 2 startet, der wird, wie auch bei anderen Konsolen, vom Hauptmenü begrüßt. Das fällt jedoch recht spartanisch aus und im Vergleich zum Vorgänger hat sich hier effektiv nicht wirklich was getan.

Dabei haben viele Fans darauf gehofft, dass mit der neuen Konsolengeneration von Big N es endlich möglich ist, etwas mehr Individualität einfließen zu lassen. Bisher bleibt dieser Wunsch allerdings unerfüllt. In Zukunft könnte sich das ändern, wie ein bekannter Leaker in Erfahrung gebracht haben möchte.

Nintendo Switch 2: Langersehntes Feature angeblich in Arbeit

Schon auf der ersten Nintendo Switch haben sich viele Fans gewünscht, das Startmenü optisch anzupassen. Sei es mit einzelnen Farben oder sogar mit richtigen Themes, die etwa auf bekannten Spielen basieren. Bislang gibt es diese Möglichkeit nicht. Sowohl auf der ersten Konsole als auch auf der Nintendo Switch 2 gibt es als Alternative nur einen Dark Mode.

Laut dem spanischsprachigen Leaker und vermeintlichen Insider Nash Weedle ändert sich die Situation in naher Zukunft. Seinen Informationen zufolge soll zumindest die jüngst veröffentlichte Nintendo-Hardware verschiedene Themes erhalten – jedoch nicht mehr in diesem Jahr.

Erst 2026 soll das Feature für die Nintendo Switch 2 nachgereicht werden. Infos darüber, wie die Funktion umgesetzt wird oder zum Aussehen gibt es nicht. Es ist zudem unklar, woher Weedle die Information bezieht. Angaben zur Quelle gibt es nämlich in seinem Beitrag nicht.

Der 3DS als Vorbild

Nintendo selbst hat sich noch nicht dazu geäußert, ob sich früher oder später die Nintendo Switch 2 optisch etwas mehr anpassen lässt. Allerdings gibt es in der Historie des Unternehmens mindestens eine Konsole, die quasi als Vorbild für die Umsetzung dienen könnte.

Der Nintendo 3DS. Auf dem bisher letzten reinen Handheld des japanischen Konzerns ist es Spieler*innen erlaubt gewesen, mit Themes sowohl den Hintergrund als auch Soundeffekte zu verändern. Wieso dies bei den beiden Switch-Konsolen hingegen nicht mehr in Betracht gezogen wurde, ist bis heute ungeklärt.

Spekuliert wird allerdings darüber, dass es potenziell dazu dient, um die Ladezeiten so gering wie möglich zu halten. Angesichts der deutlich stärkeren Hardware in der Nintendo Switch 2 sollte das aber nicht mehr unbedingt ein Problem sein. Derweil überlegt Nintendo an anderer Stelle, wie Spiele wieder günstiger werden könnten.

Quelle: Twitter / @NWeedle