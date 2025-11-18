Nintendo Switch 2: Brandneues Spiel jetzt schon mit 50 Prozent Rabatt sichern

Jedes Jahr gegen Ende November überbieten (oder unterbieten?) sich zahllose Online-Händler mit Black Friday-Rabatten. Von höchst offizieller Seite kommt ein Deal im Nintendo eShop daher. Fußballfans also aufgepasst: Bereits wenige als zwei Monate nach Release könnt ihr euch EA Sports FC 26 besonders günstig schnappen.

Wie auch für alle anderen aktuellen Konsolen erschien die renommierte Fußballsimulation ebenfalls auf der Nintendo Switch 2. So könnt ihr also auch unterwegs der schönsten Nebensache der Welt frönen.

EA Sports FC 26 für die Switch 2 für kurze Zeit um die Hälfte reduziert

Zugegeben, nicht selten muss man mit der Lupe nach den Neuerungen suchen, die ein EA Sports FC von seinem Vorgänger unterscheidet. Bei der diesjährigen Ausgabe, die erst Ende September auf den Markt kam, macht sich alleine schon im Gameplay ein erheblicher Unterschied bemerkbar. EA nahm sich vielen Anregungen vonseiten der Community an, um nicht nur ein realistischeres Erlebnis zu schaffen – wie es sich die Fußballsimulation jedes Jahr aufs Neue auf die Fahnen schreibt –, sondern auch eine spielernahe Erfahrung.

Was EA Sports FC 26 ansonsten alles neu macht, könnt ihr hier lesen.

Wie gewohnt, dürft ihr euch auch in EA Sports FC mit Hunderten von Teams in mehr als 30 internationalen Profiligen austoben. Es gibt den beliebten Modus Ultimate Team, in dem ihr euch eine Mannschaft aus euren Lieblingsspieler*innen zusammenstellt; Karrieremodus, wo ihr euch als Spieler von den Niederungen der unteren Ligen bis in die Champions League empor kämpft; sowie die Managementkarriere, in der ihr die Geschicke eines Vereins leitet und so zum Erfolg führt.

Auf der Nintendo Switch 2 könnt ihr jetzt glatt die Hälfte des Kaufpreises sparen: EA Sports FC 26 gibt es im eShop bis zum Black Friday-Wochenende für nur 34,99 Euro. Das Angebot endet am 30. November. Einen besonderen Geheimtipp für die Nintendo Switch könnt ihr euch dagegen mit diesem Angebot auf Amazon sichern.

