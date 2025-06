Nintendo Switch 2 bricht unfassbaren Rekord – lässt selbst die PS5 alt aussehen

Die Nintendo Switch 2 ist endlich da und im Vorfeld hat es viele Spekulationen gegeben, ob die neue Konsole nicht vielleicht zu teuer ist. Immerhin hat das japanische Unternehmen bei der Hard- und Software ordentlich die Preise angezogen.

Aktuell zeigt sich aber, dass die Erhöhung vielen Spieler*innen gar nicht so sehr im Wege steht: Die Switch 2 hat offiziell den besten Verkaufsstart einer Nintendo-Konsole überhaupt hingelegt. Da schaut selbst die Konkurrenz in Form der PlayStation 5 oder der Xbox Series X|S in die Röhre.

Nintendo Switch 2 bricht direkt einen Rekord

Satte 3,5 Millionen Mal weltweit hat sich die Nintendo Switch 2 seit dem Release am 5. Juni 2025 verkauft – absoluter Rekord. Nicht nur für Nintendo selbst, die den Meilenstein in einer Mitteilung auf Twitter feiern, sondern auch generell für den Start einer neuen Konsole.

Nicht einmal die PlayStation 4 und PlayStation 5 können da mithalten. Die PS4 hat sich zwar innerhalb der ersten 24 Stunden über eine Million Mal in den USA verkauft, hat dann aber anschließend ein Stück weit an Tempo verloren. Nach 15 Tagen hat Sony seinerzeit 2,1 Millionen Stück weltweit über den Ladentisch geschoben.

Bei der PS5 wiederum waren es zwar 4,5 Millionen verkaufte Konsolen, allerdings innerhalb des ersten Monats. Angesichts des mehr als nur beachtlichen Starts dürfte die Nintendo Switch 2 wohl die Sony-Konkurrenz hier am Ende übertreffen, sofern das Unternehmen die aktuelle Nachfrage bedienen kann.

Vom Wii U-Desaster weit entfernt

Aktuell ist die jüngste Nintendo-Konsole jedoch vielerorts ausverkauft. Nachschub soll aber bereits unterwegs sein, weshalb Fans, die noch nicht zugegriffen haben, verschiedene Märkte im Auge behalten sollten. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die Switch 2 schnell wieder vergriffen ist.

Angesichts der aktuellen Zahlen ist immerhin eines schon mal nahezu sicher: Ein zweites Wii U-Erlebnis droht Nintendo nicht. Der einstige Wii-Nachfolger hat sich in seiner Lebenszeit mit gerade einmal 13,56 Millionen Geräten desaströs verkauft. Damit gilt die Wii U als einer der größten Flops von Big N.

„Nintendo Switch 2 ist die nächste Evolutionsstufe von Nintendo Switch. Wir sind sehr glücklich und dankbar, dass sie bereits von so vielen Spielerinnen und Spielern in ganz Europa angenommen wird“, kommentiert Luciano Pereña, CEO und Präsident von Nintendo of Europe, den Erfolg in einer Pressemitteilung.

