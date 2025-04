Nintendo Switch 2: Der C-Knopf versteckt sich hinter einer Paywall

Im Vorfeld der Enthüllung wurde viel über den mysteriösen C-Knopf auf der Nintendo Switch 2 spekuliert. Mittlerweile wissen wir, wozu er dient: Er öffnet die Chat-Funktion der Konsole, die sehr an bekannte Tools wie Discord erinnert.

Allerdings ist das Sprach- und Videokommunikationszentrum nicht kostenlos nutzbar. Stattdessen dürfen nur Abonnent*innen von Nintendo Switch Online darauf zugreifen – wer den kostenpflichtigen Dienst nicht nutzt, spricht und schaut in die Röhre. Das hat auch Auswirkung auf den C-Button.

Nintendo Switch 2: Der C-Knopf ist ohne Chat sinnlos

Denn falls ihr kein Abo abschließt, bewirkt der C-Knopf auf der Nintendo Switch 2 im Grunde nichts. Wie Bill Trinen von Nintendo of America in einem Gespräch mit Polygon verrät, ist der Button fest an diese eine Funktion gekoppelt. Ihr könnt ihn zwar auch ohne drücken, bekommt dann aber lediglich angezeigt, was der GameChat eigentlich ist.

Anders ausgedrückt: Ein Button auf der Nintendo Switch 2 ist hinter einer Paywall versteckt. Das wirkt etwas komisch, insbesondere, wenn die Konkurrenz solche Funktionen mitunter kostenlos anbietet. So könnt ihr auf der PS5 oder Xbox Series X|S auch ohne Abo den Voice-Chat nutzen oder auf eine Alternative wie Discord nativ umsteigen.

Laut Trinen hat es aber einen Grund, wieso der GameChat Geld kostet: Er sei schlicht Teil des gesamten Konsolen-Erlebnisses. Das gilt ebenso für Nintendo Switch Online, weshalb beide zusammenhängen. Zudem das Abo ja nicht nur für die eine Funktion genutzt wird, stattdessen erhaltet ihr auch Zugriff auf verschiedene GameCube-Spiele, könnt die Upgrades für die Zelda-Spiele ohne weitere Kosten in Anspruch nehmen oder könnt online in Mario Kart World gegen andere Spieler*innen antreten.

GameChat zu Beginn für alle zugänglich

Wer jedoch nur Singleplayer-Spiele spielt, auf Klassiker verzichten kann und selbst die Zelda-Updates nicht benötigt, der verfügt auf der Nintendo Switch 2 über einen recht nutzlosen Knopf. Mit einer anderen Funktion lässt er sich nämlich offenbar nicht belegen.

Wenigstens zur Einführungsphase der neuen Konsole lässt euch Nintendo die Funktion immerhin kostenlos ausprobieren. Bis zum 31. März 2026 ist der GameChat gratis nutzbar, erst danach benötigt ihr zwingend ein Abo. Wie gut sich die Nintendo Switch 2 anfühlt, erfahrt ihr derweil in unserer Preview.

