Nintendo Switch 2: Darum solltet ihr besser die Vorgänger-Konsole kaufen

Seit dem 16. Januar 2025 dreht sich die ganze Welt der Videospiele nur noch um die Nintendo Switch 2. Einerseits verständlich, immerhin gibt es nicht jeden Tag eine neue Konsole zu bestaunen. Andererseits ist jetzt auch der perfekte Moment, um die Vorgänger-Konsole zu kaufen.

Es gibt gleich mehrere gute Gründe, warum sich die erste Nintendo Switch auch im Jahr 2025 noch lohnt. Schließlich zählt sie nicht ohne Grund zu den erfolgreichsten Konsolen des japanischen Konzerns und erhält auch auf ihre alten Tage noch ordentlich Support. Wir verraten euch, wieso trotz der Nintendo Switch 2 ein Kauf des Vorgängers eine gute Idee sein könnte.

Nintendo Switch 2 wird teurer: Den Vorgänger gibt es günstiger

Der wohl wichtigste Grund, der gegen die Nintendo Switch 2 und mehr für den Vorgänger spricht, ist zugleich der simpelste: Die erste Switch ist günstiger zu haben. Laut Gerüchten soll die neue Nintendo-Konsole bis zu 400 Euro kosten. Das Niveau der PS5 und Xbox Series X wird damit zwar nicht erreicht, dennoch dürfte das für viele ein ordentlicher Batzen sein.

Die Nintendo Switch gibt es hingegen schon für etliche Euro weniger: Laut dem Preisvergleichsportal Geizhals könnt ihr die Konsole in ihrer Ursprungsversion bereits für 289 Euro abstauben. Auch die später veröffentlichte OLED-Variante gibt es mittlerweile schon für 300 bis 320 Euro. Das sind teilweise bis zu 100 Euro weniger, als die Switch 2 kosten soll.

Lesetipp: Ein nerviges Problem der Switch soll der Nachfolger aus der Welt schaffen

Wer auf eine Docking-Funktion verzichten und die Switch ausschließlich im Handheld-Modus betreibt, kann sogar noch mehr sparen. Die Lite-Variante gibt es je nach Farbmodell sogar schon für unter 200 Euro. Allerdings sei erwähnt, dass nicht alle Spiele auf der Switch Lite unterstützt werden – der Großteil der Bibliothek lässt sich aber darauf zocken.

2025 gibt es noch neue Spiele

Ein weiterer Grund, der für den Kauf der alten Konsole spricht: Sie hat längst nicht ausgedient, obwohl sich die Nintendo Switch 2 auf dem Weg befindet. Dennoch erhält der Vorgänger im Laufe des Jahres noch ein paar große Spiele: Sowohl Metroid Prime 4: Beyond als auch Pokémon Legenden Z-A sind für die Nintendo Switch bestätigt.

Mit Xenoblade Chronicles X schafft im März darüber hinaus ein großes Rollenspiel den Sprung von der enttäuschenden Wii U auf die aktuelle Plattform. Gerüchten zufolge soll sich zudem ein weiteres Spiel für die Nintendo Switch in Entwicklung befinden, um ihr einen verdienten Abschied zu gewährleisten. Möglicherweise folgt dazu im Februar bei einer angeblichen Nintendo Direct die Ankündigung.

Der Trailer zu Metroid Prime 4 bestätigte bereits die Veröffentlichung auf der Nintendo Switch:

Zu guter Letzt ist nicht auszuschließen, dass das japanische Unternehmen im ersten Jahr der Nintendo Switch 2 Spiele parallel auf beiden Plattformen veröffentlicht – ähnlich wie es beim Wechsel von der PS4 zur PS5 der Fall war. Auf eine über 100 Millionen große Kundschaft dürften nur die wenigsten Firmen freiwillig verzichten wollen.

Die Spielebibliohek ist unfassbar stark

Der dritte Grund: Die Nintendo Switch dürfte wohl mit eines der besten Exklusivspiel-Angebote überhaupt haben. Unter anderem könnt ihr moderne Klassiker wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild und dessen Nachfolger Tears of the Kingdom (hier geht’s zu unserem Test) auf dem Konsolenhybrid zocken. Mit Super Mario Odyssey (hier findet ihr unseren Test) und Wonder (hier geht’s zum 4P-Test) gibt es auch bei den 3D- und 2D-Plattformern zwei sehr starke Highlights.

Nicht zu vergessen: Metroid Prime Remastered, Super Smash Bros. Ultimate, Mario Kart 8 Deluxe, Xenoblade Chronicles 3, Fire Emblem Three Houses und noch so viel mehr. Wer bislang keine Nintendo Switch besitzt, dürfte in den letzten Jahren auf so einige der besten Spiele verzichtet haben. Diese nachzuholen würde sich auf jeden Fall lohnen.

Auch spannend: Ein Blick auf die aktuelle Lage bei den Pokémon-Spielen

Zugegeben: Der dritte Grund ist nur in Kombination mit dem oben erwähnten Preis wirklich gut. Schließlich könntet ihr all die genannten Titel auch auf der Nintendo Switch 2 nachholen, da diese abwärtskompatibel ist. Wobei möglicherweise ein Ring Fit Adventure ausgeschlossen sein könnte.

Und dann gibt es noch einen letzten Grund: die Verfügbarkeit. Seinerzeit war die Nintendo Switch eine ganze Zeit lang stark vergriffen, ähnlich wie ein paar Jahre später die PS5. Solch ein Szenario könnte wieder eintreten – und dann helfen selbst die größten Unterschiede der Nintendo Switch 2 nur herzlich wenig.

Quelle: Geizhals, YouTube / Nintendo of America