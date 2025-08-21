Nintendo Switch 2: „Willst du mich verarschen“ – Nachricht über möglichen Release bewirkt Frust

Die Aussicht auf den Release eines Spiels auf einer neuen Plattform klingt erst einmal vollkommen harmlos und nicht so, als würde sie Nährboden für Ärger bieten. Aber es ist nun mal der Fluch der an Starfield haftet, dass gefühlt jede Regung zum Spiel zumindest bei einigen die Mundwinkel runterzieht und die Augenbrauen zusammen. So auch jetzt in Bezug auf Leaks, die eine Nintendo Switch 2-Version versprechen.

Nicht nur keimt dadurch erneut eine Diskussion über die Qualität des Titels auf, auch zeigen Spieler*innen Unverständnis dafür, dass Bethesda nicht stattdessen endlich einen anderen Namen in die Nintendo-Welt rüberschiebt.

Starfield könnte zum Nintendo Switch 2-Spiel werden

Die Gerüchteküche rund um Bethesdas Weltraumtrip kocht gerade besonders heiß. Vor Kurzem erst entstanden Tuscheleien zu einer bevorstehenden PlayStation 5-Ausgabe von Starfield im Frühjahr 2026, welche von einem zweiten DLC begleitet werden soll. Jetzt wandert der Blick rüber auf die Nintendo Switch 2, denn der bekannte Leaker Nate the Hate hat einen Port für die Konsole in Aussicht gestellt.

Zu dieser Aussage veranlasst hat ihn die Ankündigung, dass Indiana Jones und der große Kreis im nächsten Jahr für den hybriden Handheld herauskommen soll, welche auf der Opening Night Live der gamescom getroffen wurde. Es sei nicht nur jenes Spiel von Bethesda, das diesen Weg geht, wie Nate in einem Tweet preisgibt. Starfield soll die Plattform nämlich im selben Jahr in sein Portfolio mit aufnehmen. Außerdem bekräftig er nebenbei die Vermutung, dass sich auch die PS5 über den Neuzugang freuen darf.

Und was ist mit Fallout?

Und Freude ist sicherlich auch dabei in dem Mix aus Reaktionen auf die gerade aufploppenden Leaks. Aber außerhalb von Fankreisen eben auch das eine oder andere Augenverdrehen. „Nun, das ist ein Spiel für niemanden“, liest man beispielsweise in einem betreffenden Reddit-Thread. Überschattet wird die immer schwelende Abneigung mancher von den vielen Rufen nach Fallout-Portierungen für die Nintendo Switch 2. „Starfield statt Fallout, Bro, willst du mich verarschen„, kritisiert etwa ein*e Nutzer*in scharf.

„… Kann ich stattdessen Fallout 3, 4 oder New Vegas haben?“, drückt eine andere Person ihre Enttäuschung aus. Auch auf das Oblivion Remaster sind Bethesda-Fans besonders heiß, wenn man sich auf die in den Threads zu dem Thema getroffenen Aussagen stützt. Ausgeschlossen sind weitere Portierungen neben Starfield aber natürlich nicht, eventuell sind solche bloß noch nicht zu Leaker*innen durchgedrungen.

Auch wenn sie in diesem Fall als solches gedient hat, ist die Opening Night Live nicht nur ein Sprungbrett für Leaks. Welche handfesten Bekanntmachungen sie unter anderem zur Nintendo Switch 2 dabei hatte, erfahrt ihr in unserer Zusammenfassung.

