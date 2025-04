Nintendo Switch 2: Das betrifft alle neuen Spiele – erfreuliche Prognose geteilt

Es ist schon immer ein Ärgernis gewesen, wenn ein neues Spiel angekündigt wurde und die Switch unter den bedienten Plattformen keine Erwähnung fand. Wer aus der vollen Bandbreite der Videospielwelt schöpfen wollte, konnte sich daher bisher nicht nur auf sein Nintendo-Gerät verlassen. Mit der Nintendo Switch 2 könnte sich das alles ändern.

Die Prognose zweier Ex-Nintendo-Angestellten lautet nämlich, dass Third-Party-Spiele für die Hardware eine weniger große Hürder überspringen müssen, als es beim Vorgänger-Modell der Fall war. Und auch andere Hinweise deuten auf gute Aussichten hin.

Mehr Third-Party-Spiele auf der Nintendo Switch 2 vorausgesagt

Es sind Kit Ellis und Krysta Yang, die gemeinsam über die aus ihrer Sicht strahlende Zukunft für Releases von Drittanbieter-Titeln auf der Nintendo Switch 2 quatschen. Beide haben in der Vergangenheit in der PR-Abteilung von Nintendo of America gearbeitet und sind deshalb bestens vertraut mit firmeninternen Abläufen. Wie ihr YouTube-Kanal zeigt, bleiben sie auch nach ihrer Anstellung top informiert über alle Ereignisse rund um die japanische Marke und lassen ihr Insider-Wissen in die Beleuchtung verschiedener Themen regelmäßig mit einfließen.

Hier das besprochene Video:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Ihre Prognose zum Spiele-Repertoire der Switch 2: Third-Party-Titel werden präsenter sein, als wir es bisher gewohnt sind. Grund dafür sei laut Kit unter anderem, dass die ursprüngliche Switch sich bereits als lohnenswerte Plattform bewiesen habe und Handheld- beziehungsweise hybride Handheld-Konsolen mittlerweile kein alleinstehendes Randphänomen mehr seien, wie auch die Popularität eines Steam Decks etwa beweist.

Lesetipp: Bei einer Vorbestellung der Nintendo Switch 2 müsst ihr schnell sein, behauptet ein Insider

Die Zukunft verspricht Großes

Nach dem Flop der Wii U herrsche erstmal Vorsicht bei Third-Party-Entwickler*innen, ihre Titel in die Hände von Nintendo zu geben. Die Switch musste sich deshalb besonders anstrengen, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen. Dieses Problem bringt der aktuelle Generationswechsel nicht mit sich, die Vorarbeit ist schon geleistet. Auch der Mythos, Switch-Spieler*innen würden nur bei Nintendo-Originaltiteln vernünftig zugreifen, konnte sich auflösen.

Natürlich spielt auch die erhöhte Leistungsfähigkeit, zu der wir bisher keine genauen Details kennen, eine wichtige Rolle bei der Portierbarkeit fremder Spiele. Da sehr viele Games mittlerweile solide auf dem Steam Deck laufen, sogar große Namen wie Baldur’s Gate 3, machen sich Kit und Krysta keine Sorgen, dass technische Hürden für die noch modernere Hardware ein Problem darstellen könnten.

Nintendos Pläne bezüglich Entwicklungs-Tools für ihr bevorstehendes Gerät deuten ebenfalls darauf hin, dass Third-Party-Titel nach Launch besonders wichtig werden. Es heißt, das Unternehmen habe entsprechende Software vielen Spieleschöpfer*innen schon zur Verfügung gestellt und will die Auslieferungen als Teil einer aus Gerüchten bekannten Strategie mit drei Phasen ausweiten. Ob das nun aber bedeutet, dass beispielsweise ein GTA 6 es nach Release zügig auf die Switch 2 schafft, ist damit natürlich nicht gesagt.

Dafür erwarten euch schon in Kürze hoffentlich die ersten Ankündigungen exklusiver Nintendo Switch 2-Spiele, wenn das versprochene Showcase stattfindet.

Quellen: YouTube / Kit & Krysta