Nintendo Switch 2: Das hassen Fans jetzt schon – „werde ich definitiv meiden“

Auch wenn die Nintendo Switch 2 noch ein wenig auf ihren Release warten lässt, kennen wir bereits jetzt unzählige Spiele, die nach der Veröffentlichung am 5. Juni über kurz oder lang auf den Handheld-Hybriden plumpsen.

Das sind auf der einen Seite eigens von Nintendo kreierte Titel natürlich, wie Mario Kart World, Donkey Kong Bananza oder Metroid Prime 4 Beyond. Aber auch Drittanbieter schicken ihre Kreationen auf die kommende Konsole und hier gibt es jetzt für viele Fans Grund zum Ärger. Schuld sind die sogenannten Game Key Cards, eine Mischung aus physischen und digitalen Spielen.

Nintendo Switch 2: Was sind die Game Key Cards?

Dazu nochmal eine kurze Erklärung: Für die Nintendo Switch 2 erscheinen einige Spiele, derzeit offenbar noch nur von Drittanbietern, lediglich als Game Key Cards. Das bedeutet, ihr könnt sie physisch im Laden kaufen und findet in der Plastikverpackung auch ein Modul, um es in die Konsole zu stecken. Allerdings ist das Spiel selbst nicht auf der Cartridge, sondern ihr aktiviert durch das reinschieben den Key (daher auch der Name), was den Download des Titels startet.

Spiele von Nintendo selbst scheinen wie immer zu funktionieren:

Game Key Cards sind demnach ein Hybridmodell: Ihr habt ein physisches Modul, müsst aber trotzdem den Großteil des Spiels herunterladen. Löblich ist zwar, dass der Download nicht an euer Gerät gebunden ist und ihr den Titel immer noch weiterverkaufen könntet; die Game Key Cards ersticken also nicht den Gebrauchthandel im Keim. Sie haben allerdings ein anderes Problem: Sie sind auf Server angewiesen.

Sollten nämlich in zehn, fünfzehn oder zwanzig Jahren irgendwann nicht mehr die Server von beliebigen Entwicklern oder Publishern existieren, verwandeln sich eure Game Key Cards in wertlosen Plastikmüll. Schließlich ist der Download dann nicht mehr möglich, was ja auch grundsätzlich das Problem mit digitalen Spielen darstellt. Ein Grund, warum viele noch den Kauf von physischen Games bevorzugen – und warum sich viele jetzt über die Game Key Cards aufregen.

Fans enttäuscht und wütend über hohe Zahl der Game Key Cards

Das lässt sich auch auf Reddit klar erkennen. Nutzer*in Academic_Talk_4346 hat einen Thread aufgemacht, der Yakuza 0, PuyoPuyo Tetris 2, Sonic x Shadow Generations und Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army für die Nintendo Switch 2 zeigt und schreibt: „Das ist schrecklich. Fast alle Spiele von Drittanbietern sind bislang Game Key Cards.“ Er oder sie hat Recht: Auch bei Elden Ring oder Bravely Default müsst ihr nach dem Einstecken des physischen Moduls einen dicken Download anwerfen.

Hier findet ihr den Thread samt Kommentaren:

Display content from Reddit An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Reddit der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Kommentare fallen entsprechend aus: „Kein physisch[er Release], kein Kauf. Sie werden die Server in zehn Jahren abschalten und man wird sie nicht mehr spielen können“, heißt es von para_la_calle. Auch bean4rt scheint rigoros: „Ich bin froh, dass sie das Key Card-Symbol haben, ich werde diese Spiele definitiv meiden wie die Pest.“ Phallusdaphella hält es kurz und knackig: „Müll.“

„Auf eine gewisse Art ist das allerdings super. Ich werde so viel Geld sparen, indem ich zukünftig keine Spiele kaufe“, lautet die vor Sarkasmus nur so triefende Antwort von hous26. Einige geben Nintendo die Schuld für das Dilemma, doch ohne offizielle Informationen bleibt das Spekulation. Wir verraten euch an anderer Stelle trotzdem schon einmal, welche Spiele ihr für die Nintendo Switch 2 bereits jetzt vorbestellen könnt.

Quelle: Reddit /@Academic_Talk_4346, para_la_calle, bean4rt, Phallusdaphella, hous26