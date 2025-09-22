Nintendo Switch 2: „Das ist unverzeihlich“ – Fans kritisieren groben Fehler an neuem Release

Die vergangene Nintendo Direct stand ganz im Zeichen von Maskottchen Mario, dessen Auftritt in Super Mario Bros. sich am Folgetag zum vierzigsten Mal gejährt hat. Dementsprechend mussten natürlich auch einige Ankündigungen rund um den Kosmos des Videospielklempners fallen. Darunter etwa eine bevorstehende Portierung von Super Mario Galaxy und Super Mario Galaxy 2 für die Nintendo Switch beziehungsweise deren Nachfolgerin.

Es ist nicht ganz die Enthüllung eines neuen Teils der Reihe oder generell ein frisches 3D-Mario, aber immerhin eine erfreuliche Nachricht für alle, die bisher noch nicht in den Genuss der gefeierten Spiele kamen oder sie auf aktueller Hardware neu erleben möchten. So zumindest die Stimmung auf den ersten Blick, ein zweiter offenbart jedoch unschöne Aussichten auf die Qualität der Ports.

Macht Super Mario Galaxy 1+2 für Nintendo Switch 1+2 optische Rückschritte?

Der erste Teil von Super Mario Galaxy ist bereits im Jahr 2007 erschienen, drei Jahre später kam es dann zur Fortsetzung. Beide Titel nennen die Nintendo Wii ihre ursprüngliche Heimat, wobei der erste in Super Mario 3D-All-Stars sich zusammen mit Super Mario Sunshine und Super Mario 64 bereits 2020 erstmals auf der Nintendo Switch eingefunden hat. An die lässt sich jedoch gar nicht so leicht herankommen, weshalb Super Mario Galaxy + Super Mario Galaxy 2 für viele die erste wahrnehmbare Möglichkeit ist, die Plattformer-Abenteuer im Weltraum ohne Wii oder Wii U zu spielen.

Am 2. Oktober wird sich diese Chance eröffnen, und zwar für saftige 70 Euro, was im Vorhinein für ordentlich Furore gesorgt hat. Zu diesem Streitpunkt gesellt sich jetzt auch noch ein anderes Thema hinzu, welches für Unzufriedenheit sorgt: Die vermutete Qualität der Neuauflage. In einem Reddit-Beitrag hat eine Person herausgestellt, dass das in der Direct gezeigte Videomaterial im Vergleich zu Aufnahmen der alten Spiele an einigen Stellen weniger Umgebungsdetails, vornehmlich Texturen, aufweist und damit sogar schlechter aussieht, als die Vorlage.

Als Beispiele führt die Urheberin oder der Urheber des Posts zwei Bilderpaare der gleichen Spielszenen an. In dem ersten ist zu erkennen, dass die Details in der Metallplatte in der Switch-Version verloren gehen, das zweite zeigt, wie die Erde zu einer eintönigen Färbung gewechselt ist. In den Kommentaren stapeln sich die Bekundungen von Sorge darüber, dass die Spiele in einem solchen Zustand abgeliefert werden. „Das ist unverzeihlich. Wenn sie das nicht fixen, werde ich es nicht kaufen“, drückt beispielsweise eine Person ihre Gefühle dazu aus.

Wie mehrfach angemerkt wird, könnte es sich allerdings auch um eine Folge von Datenkompression handeln, durch die das Spiel sich erst durchzwängen musste, um in Videoform in der Direct zu erscheinen. Doch im ersten Bilderbeispiel der Unterschied zu gravierend, um allein darauf zurückzuführen zu sein. Bleibt nur der Release abzuwarten, bis wirklich klar ist, wie sich das Spieledoppelpack optisch schlägt. In einer ganz anderen Ecke sieht die Stimmung der Fans übrigens gerade ganz anders aus, dort können sie sich nämlich über neue „Gratis“-Spiele mit Nintendo Switch Online freuen.

Quellen: Reddit r/Mario