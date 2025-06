Nintendo Switch 2: Das kann wehtun – Darum ist mit den neuen Joy-Cons Vorsicht geboten

Es ist kaum zu glauben, dass der Zeitpunkt tatsächlich schon eingetroffen ist: Die Nintendo Switch 2 ist nicht mehr länger Zukunftsmusik, sondern der Soundtrack von heute. Diejenigen Glücklichen, welche es rechtzeitig geschafft haben, sich ein Exemplar der Konsole zu sichern, dürfen ihre neue Anschaffung und deren Features gründlich austesten.

Dazu gehören unter anderem die Mausfunktion, der integrierte GameChat und die magnetischen Joy-Cons. Letztere sollten allerdings nicht mit zu viel Nachlässigkeit gehandhabt werden, wie einige Spieler*innen mittlerweile feststellen mussten.

Nintendo Switch 2: Controller verletzen Finger beim Umstecken

Bei der Vorgängerkonsole werden die beiden Controller, mit welchen das Gerät sowohl im Handheldmodus als auch in der Docking-Station bedient werden kann, über eine Schiene angehängt, in die sie von oben hineingleiten. Für die Nintendo Switch 2 hat man sich ein anderes System überlegt. Statt eines rein mechanischen Stecksystems können die sogenannten Joy-Cons magnetisch an den Seiten der Konsole haften. Als diese Idee noch vor Release der Hardware angekündigt wurde, befürchteten Fans, die Verbindung würde zu leicht brechen. Allerdings ergibt sich jetzt ein gegenteiliges Problem, die Magneten sind eher zu stark.

Wenn sich die Lücke zwischen Controller und Gerät schließt, kann es vorkommen, dass Unvorsichtige ihre Finger einklemmen. Darüber berichten aktuell eine Reihe von Tweets in japanischer Sprache. „Die Magneten der Switch 2 Joy-Cons sind so stark, dass viele Leute ihre Finger gequetscht bekommen. Ich habe meinen Finger auch eingequetscht, es war sehr schmerzhaft“, äußert sich dabei beispielsweise eine Person.

Nintendo gibt Warnhinweis in der Anleitung

Auch wenn eine feststeckende Fingerkuppe sicher kein angenehmes Erlebnis ist, scheinen einige die Situation etwas zu ernst zu nehmen und diskutieren, ob Nintendo hier ausreichend gewarnt hat. Sogar Wörter wie „Klage“ fallen in diesem Zusammenhang. Ein*e Nutzer*in hält dem Aufschrei entgegen: „Es gibt Leute, die einen Wirbel darum, dass ihre Finger eingeklemmt werden, aber es steht in der Bedienungsanleitung und alle, die dabei über Klagen sprechen, sind einfach durchgedreht“.

Auch wenn sich hinter dem Risiko für Quetschungen kein großer Skandal verbirgt, ist trotzdem Vorsicht geboten, wie auch weitere Wortmeldungen in der Diskussion des Themas verdeutlichen. Vor allem kleine Kinder sollten auf ihre Hände achten. Auch an anderer Stelle solltet ihr die Augen beim Gebrauch offen halten, allerdings weniger aufgrund von physischen Gefahren, sondern wegen eines Fehlers bei der Batterieanzeige der Nintendo Switch 2.

Quellen: Twitter / @celma_h / @black_market1_6