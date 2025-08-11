Nintendo Switch 2: Das könnte mit eurem Controller bald möglich sein – Hinweis auf neue Hardware

Wenn es um Spielereien und Experimente mit Gaming-Hardware geht, ist Nintendo ganz vorne mit dabei. Nicht mehr so experimentierfreudig wie noch zu Zeiten des DS vielleicht, mit 3D-Displays und Puste-Mikrofon, aber immer noch offen für Innovation. Das hat das Unternehmen auch mit dem Release der Nintendo Switch 2 bewiesen, die unter anderem mit einer integrierten Mausfunktion daherkommt und sich dadurch von der Konkurrenz abhebt.

Wie es aussieht, will Nintendo nun aber nochmal nachliefern und ein Gadget rausbringen, mit dem sich sehr spezielle Spieler*innen-Träume erfüllen lassen könnten. Darauf deutet zumindest ein kürzlich publiziertes Patent hin, in dem ein spannender Zusatz für einen der Joy-Cons vorgestellt wird.

Nintendo Switch 2: Joy-Cons eventuell bald durch Kurbel erweiterbar

Schaut man sich die Bebilderung des vom BlueSky-Account Nintendo Patents Watch aufgezeigten Patents an, sieht man auf einer Abbildung ganz deutlich den linken der beiden Joy-Cons für die Nintendo Switch 2, welcher durch eine Art Kurbel ergänzt ist. Diese wird dem Controller über eine anbringbare Magnetschiene angehängt, in der eine Aussparung für den Drehmechanismus eingelassen ist. Über eine Scheibe kann die Betätigung registriert werden, da der Maussensor des Controllers deren Bewegung scannt.

Auch eine Beschreibung für einen Zusatz des rechten Joy-Cons findet sich. Dieser könnte mit einem Mausrad verglichen werden, also eine mit der Fingerkuppe rotierbare Erhebung, deren Nutzung ebenfalls der Maussensor erkennt. Außerdem ist auch ein Klick mit dem Rad möglich, was den darunterliegenden SL-Button auslöst.

Geht es ans Angeln?

Der BlueSky-Account, welcher auf die Bilder aufmerksam gemacht hat, vermutet in ersterem Produkt ein Gadget, mit dem Angelspiele immersiver erlebbar sind. Leicht vorstellbar, da die präsentierte Kurbel der von einer Angel nicht unähnlich ist. Es wäre obendrein nicht das erste Mal, dass Nintendo eine eigene Fischerrute herausbringt. Die Labo-Reihe mit selbst zusammenbaubaren Papp-Konstruktionen beispielsweise hat auf der Switch 1 dafür gesorgt, dass sich Meeresgetier intuitiv einholen lässt.

Auch merkt Nintendo Patents Watch an, dass durch den Aufsatz Ports von Spielen für den Handheld Playdate möglich wären, welcher selbst mit einer integrierten Kurbel ausgestattet ist. Für das Mausrad wiederum wären andere Anwendungsgebiete denkbar, nichts zuletzt die recht simple Vorstellung, dass sich die Joy-Cons dadurch noch mehr einer gewöhnlichen Computermaus angleichen lassen.

Ob Nintendo die im Februar 2024 angemeldeten und am 7. August 2025 veröffentlichten Patente aber wirklich zu käuflicher Hardware umsetzt, bleibt abzuwarten. Was allerdings mit unumstößlicher Sicherheit bevorsteht, das ist die kostenlose Nintendo Switch- und Switch 2-Software Hello, Mario!.

