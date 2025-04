Nintendo Switch 2: Das passiert, wenn ihr den C-Button ohne Online-Abo drückt

Die Nintendo Switch 2 steht spätestens seit der jüngsten Direct-Präsentation, die sich rund um den Nachfolger des gefeierten Handheld-Hybriden drehte, im Rampenlicht. Gleich mehrere Fragen wurden mit dem Event geklärt – darunter auch, worum es sich bei dem mysteriösen C-Button handelt und welchen Zweck er eigentlich erfüllen soll.

Denn neben den brandheißen Neuigkeiten zu einem neuen Mario Kart-Spiel, dem Release-Datum der kommenden Konsolengeneration der japanischen Spieleschmiede oder ihren technischen Spezifikationen war es vor allem der kleine Knopf, der Fans keine Ruhe ließ. Gewissheit hinsichtlich seiner Funktion für all jene, die über ein Nintendo Switch Online-Abonnement verfügen, haben wir mittlerweile. Doch wie steht es um seine Nützlichkeit, wenn dies nicht der gegebene Fall ist?

Nintendo Switch 2: Das macht der C-Button, wenn ihr kein Nintendo Switch Online-Mitglied seid

Über Monate hinweg spekulierten die Köche der Gerüchteküche wie wild darüber, was der bereits im Vorfeld dank Leaks vermutete C-Button der Nintendo Switch 2 eigentlich kann. Wie sich mit der Direct-Präsentation herausstellte, beläuft sich sein Funktionsumfang darauf, den neuen GameChat-Service zu öffnen, um mit euren Mitspielerinnen und Mitspielern während eurer Online-Partien munter quasseln zu können.

Wie womöglich zu erwarten war, benötigt das Feature ein aktives Abonnement im Nintendo Switch Online-Service. Doch was passiert, wenn ihr den C-Button drückt, ohne Mitglied beim Premiumdienst des Herstellers zu sein? Zumindest schon einmal nicht der Weltuntergang, wie Nintendos Senior Director Takuhiro Dohta im Gespräch mit GameSpot verrät.

„Tut mir leid, ich kann nicht ins Detail gehen, was genau passiert, wenn man den Knopf drückt [wenn man nicht online ist],“ so Dohta, „aber seien Sie versichert, dass nichts Schlimmes passieren wird.“ Nachdem sich bereits zuvor Nintendo of Americas Vize-Präsident Bill Trinen äußerte und verriet, dass der C-Knopf ohne Online-Abonnement fast schon überflüssig ist, haben wir somit zumindest die Bestätigung, dass ohne Mitgliedschaft auch nichts Dramatisches geschieht.

Vermutlich erscheint ein Pop-up mit dem Hinweis, dass das Abo ausgelaufen sei oder eine Möglichkeit, eben jenes an entsprechender Stelle zu aktivieren. Für die einen wohl also völlig belanglos, für andere wiederum womöglich nervig, daran erinnert zu werden, eine Mitgliedschaft zu erwerben. Wie das Ganze genau aussieht, erfahren wir spätestens mit dem zum Release der Nintendo Switch 2 im Juni.

