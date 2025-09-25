Nintendo Switch 2: Diese Ankündigung enttäuscht Fans – doch bringt gleichzeitig einen Lichtblick

Nachdem bei der letzten Showcase von Nintendo der Fokus auf den hauseigenen Marken wie Super Mario, Kirby oder Metroid lag und auch die letzten offenen Stellen im Releasekalender für 2025 vergeben wurden, konnten Fans schon mutmaßen, dass Professor Layton in diesem doch keinen Platz haben wird.

Und tatsächlich bestätigt Entwicklungsstudio Level-5 diese Befürchtungen jetzt: Professor Layton und die neue Welt des Dampfes, das eigentlich in diesem Jahr für Nintendo Switch 2 und dessen Vorgänger geplant war, wird diesen Zeitrahmen nicht einhalten können. Doch es gibt ein Trostpflaster.

Professor Layton bekommt kräftigen Delay(ton)

Dieses besteht aus einem neuen Trailer, der auf der gerade stattfindenden Tokyo Game Show gezeigt wurde: mit gemütlich tuckernden und rauchenden Oldtimern, Zeppelinen, Dampfmaschinen – eben allem, was man von einer im Steampunk-Style gehaltenen Welt des Dampfes erwarten würde. Inklusive einem mechanisch durch die Straßen stapfenden Unterbau von Luke Triton, dem jungen Sidekick von Professor Layton, der auch dieses Mal wieder dabei ist.

Hier könnt ihr den neuen Trailer zu Professor Layton und die neue Welt des Dampfes sehen:

Level-5 entschuldigt sich bei allen Fans, die schon sehnsüchtig auf das Spiel gewartet haben. „Auch wenn der Release ursprünglich für 2025 geplant war, mussten wir den Launch auf das kommende Jahr verschieben, um sicherzustellen, das Spiel in der bestmöglichen Form ausliefern zu können“, heißt es auf der Homepage. Einen genaueren Zeitraum für 2026 nannte das Studio jedoch nicht.

Auf Reddit zeigen sich die Fans logischerweise enttäuscht, auch wenn die meisten nicht überrascht sind, ist Level-5 doch bekannt dafür, geplante Spiele-Releases zu verschieben. „Die Verzögerung ist enttäuschend, aber das Spiel sieht mir sehr spaßig aus“, schreibt zum Beispiel Xipped, „Ich bin gewillt, sie einfach machen zu lassen.“ Independent_Jacket92 zieht einen Vergleich zu einem ebenfalls von Level-5 entwickelten Spiel: „Wenn man bedenkt, wie Fantasy Life i geworden ist, können sie so lange entwickeln, wie sie wollen.“

Für Professor Layton-Fans heißt es also erst einmal, für eine unbestimmte Zeit Geduld aufbringen. Gleiches gilt übrigens für alle, die gehofft hatten ab Anfang Oktober auf der Nintendo Switch 2 Hand an Borderlands 4 legen zu können.

Quellen: YouTube / LEVEL5ch; layton.jp; Reddit / Xipped, Independent_Jacket92