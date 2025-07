Warum diese Legend of Zelda-Titel plötzlich die besten Spiele des Jahres sind

Was ist das bisher beste Spiel des Jahres? Der Koop-Hit Split Fiction oder Kojimas neues Meisterwerk Death Stranding 2: On the Beach? Oder eine der Überraschungen wie Blue Prince oder Clair Obscur: Expedition 33? Wenn man sich die durchschnittlichen Bewertungen auf Metacritic anschaut, befinden die sich auch tatsächlich noch sehr weit oben im Ranking für 2025.

Seit einigen Tagen trohnen dort allerdings zwei ganz andere neue Spiele – oder besser gesagt: alte Spiele, denn eines von ihnen hat mittlerweile schon acht Jahre auf dem Buckel. Der Grund für dieses plötzliche Erscheinen lässt sich im kürzlichen Release der Nintendo Switch 2 finden, die zwei Fan-Favoriten zu einer Renaissance verhelfen.

Nintedo Switch 2 verhilft Legend of Zelda zu neuem Hoch

Die Rede ist von den beiden umfangreichen Open World-Abenteuern aus dem The Legend of Zelda-Kosmos: Breath of the Wild (2017) und Tears of the Kingdom (2023). Diese ohnehin schon sehr beliebten Titel bekamen mit der Ankunft der Nintendo Switch 2 ein Upgrade spendiert – ein paar neue Spielereien auf dem Weg durch Hyrule, vor allem aber eine technische Verbesserung.

Der Switch-Launchtitel Breath of the Wild konnte seinerzeit mit durchschnittlich 97 von 100 Punkten auf Metacritic eine Traumwertung einsacken, der Tears of the Kingdom tat es seinem Vorgänger sechs Jahre später mit 96 Punkten fast gleich. Die Spiele gelten als zwei der besten Ableger der Reihe und schöpften das Potenzial der Hybrid-Konsole voll aus.

Lesetipp: Die Top 10 der Zelda-Spiele

Das Problem war nur, dass diese technisch natürlich ihren Konkurrenten derselben Konsolengeneration unterlegen war – ein Umstand, der mit der Nintendo Switch 2 zumindest etwas entschärft wurde. Die beiden Open World-Adventures erstrahlen in neuem Glanz und laufen in 60 FPS flüssig, wie nie zuvor. So kommt es, dass Spieler*innen und auch Tester*innen die Spiele neu entdecken und die Switch 2-Versionen der Games kurzerhand bis an die Spitze der Jahrescharts befördern – Tears of the Kingdom mit 96 Punkten sogar vor Breath of the Wild mit 95.

Ein bisschen geschummelt also – bei der Wahl zum Spiel des Jahres dürften die Titel jedenfalls keine Rolle spielen. Was ihr unter anderem von den Legend of Zelda-Spielen für die Nintendo Switch 2 erwarten könnt, lest ihr hier.

Quelle: Metacritic