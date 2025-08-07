Nintendo Switch 2: Diese brandneuen und bevorstehenden Release könnt ihr in Kürze anspielen

Im letzten Jahr mussten Besucher*innen der gamescom leider auf einen offiziellen Stand von Nintendo verzichten. 2025 aber ist der japanische Videospielriese wieder mit am Start, immerhin gibt es eine neue Konsole, die Nintendo Switch 2, und damit einhergehend eine ganze Reihe an neuen Releases zu promoten.

Für euch bedeutet das, falls ihr demnächst für das Gaming-Event nach Köln reist, dass ihr vor Ort die Möglichkeit habt, taufrische und noch kommende Spiele aus Nintendos Kader auszuprobieren. Welche Titel genau für euch mitgebracht werden, ist jetzt bekannt.

Neue Nintendo Switch 2-Spiele auf der gamescom anspielbar

Wie immer findet die gamescom in diesem Jahr wieder im August statt, genauer gesagt von Mittwoch, dem 20. August bis Sonntag, dem 24. August. Eingeleitet wird die Messe am Dienstabend von der Opening Night Live, einer Veranstaltung, bei der neue Infos zu den wichtigsten Spielereleases zu erwarten sind. Während Mittwoch noch für Fachpresse und Medien reserviert ist, dürft ihr ab Donnerstag als normale Tagesgäste das Gelände erkunden und dabei auch Nintendo als Aussteller einen Besuch abstatten.

Dafür müsst ihr in Halle 9.1 am Stand A10/B09 vorbeischauen. Dort angekommen könnt ihr euch hinter die aufgebauten Spielestationen klemmen und eure Neugierde auf bestimmte Titel schon mal mit einem kurzen Häppchen tilgen. Je nachdem wann ihr ankommt, wird vermutlich mal etwas mehr und mal etwas weniger Wartezeit fällig. Vor allem am Samstag, dem Tag, an dem es bekanntlich am vollsten wird, solltet ihr euch auf großen Andrang gefasst machen. Dazu gesagt sei auch, dass ihr natürlich nicht ewig zocken dürft, sobald ihr dran seid. Aber welche Spiele gibt es denn nun vorzufinden?

Diese Titel sind mit dabei

Zwei besondere Highlights sind dabei vor allem Metroid Prime 4: Beyond und Pokémon Legenden: Z-A. Beide sind bisher noch nicht erschienen, sollen aber vor Ende des Jahres mit ihrem Release aufschlagen. Für Metroid Prime 4 ist allerdings bisher kein Datum bekannt, das neue Pokémon-Spiel aber lässt nur noch bis zum 16. Oktober auf sich warten. Fast noch spannender ist die gebotene Möglichkeit, in Hollow Knight: Silksong reinzuschnuppern. Das Metroidvania ist mittlerweile für seine bisher nicht stattgefundene Veröffentlichung zur Legende geworden.

Darüber hinaus stehen euch außerdem folgende Nintendo Switch 2-Titel zum Probespielen zur Verfügung:

EA Sports FC 26

Hades 2

Borderlands 4

Elden Ring: Tarnished Edition

Final Fantasy 7 Remake Intergrade

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

Mario Kart World

Super Mario Party Jamboree TV

Donkey Kong Bananza

Nintendo Classics für Nintendo Switch 2

Zu einem dieser Titel, nämlich Super Mario Party Jamboree TV, haben wir übrigens kürzlich ein Video für euch hochgeladen, in dem wir selbst die neuen Funktionen des für die Nintendo Switch 2 überarbeiteten Spiels in Augenschein nehmen.

Quellen: Nintendo