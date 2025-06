Nintendo Switch 2: Diese Funktion macht Probleme – „muss dringend repariert werden“

Die Nintendo Switch 2 hat es sich bei den ersten Spieler*innen im Gaming-Zimmer gemütlich gemacht und erfreut diese vor allem mit Mario Kart World. Aber die neue Hybrid-Konsole hat auch noch mehr zu bieten – dank des Nintendo Switch Online-Abos könnt ihr erstmals GameCube-Spiele auf der aktuellsten Hardware zocken.

Das anfängliche Aufgebot ist mit drei Spielen zwar noch sehr übersichtlich, dafür gibt es mit The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX und Soul Calibur 2 gleich absolute Dauerbrenner zu zocken. Die Performance der GameCube-Titel lässt allerdings in einigen Details zu wünschen übrig.

Nintendo Switch 2: Input Lag und schlechte Performance

So hat Youtuber und Spieleentwickler Modern Vintage Gamer (MVG) in einem Video Unzulänglichkeiten herausgestellt, die dringend einer Generalüberholung bedürfen. „Ein großes Problem ist die Eingabeverzögerung (Input Lag), so wie es einst auch bei den N64-Spielen auf der Nintendo Switch der Fall war“, sagt er. Bei 60 FPS beobachtet er eine Verzögerung von rund acht Frames, was viele Spieler*innen in den meisten Games wahrscheinlich gar nicht bemerken würden. Aber gerade für schnelle Spiele mit entsprechend erforderlichen Reaktionen wie F-Zero GX könne das schon einen Unterschied machen.

Seht hier das Video von Modern Vintage Gamer auf YouTube:

Ein weiteres Problem betrifft den Analog-Stick, „sowohl im Handheld-Modus als auch des Pro-Controllers, sogar mit dem spezifischen GameCube-Controller“, wie MVG klar macht. Dieser hätte nicht den gleichen Radius wie der original GameCube-Controller. „Der Analog-Stick ist nicht korrekt kalibriert und somit empfindlicher für Eingaben.“ Er hoffe, dass dieses Problem von Nintendo in einem Update behoben werden kann.

Last but not least gibt es gravierende Einbrüche bei der Online-Performance der Spiele, was jedoch nicht nur auf die GameCube-Titel, sondern auch frühere Spiele in Nintendo Switch Online betrifft. Das Problem ist also nicht neu, aber „Nintendo hat absolut nichts getan, um das zu beheben“, bemängelt MVG. „Ich wünschte, Nintendo würde nur ein bisschen mehr Mühe in diese Optionen stecken, denn im Endeffekt bezahlen wir für diesen Service.“

Insgesamt seien die Eindrücke der GameCube-Spiele positiv und würden den Großteil der Spielerschaft wahrscheinlich zufriedenstellen, „aber nach einigen Stunden Spielzeit wird klar, dass es Probleme gibt und das muss dringend repariert werden“, konstatiert MVG. Einschränkungen wie die Eingabeverzögerung haben auch schon andere Spieler*innen in The Wind Waker entdeckt.

