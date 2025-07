Nintendo Switch 2: Diese Neuerscheinung enttäuscht schon vor dem Verkauf – „Extrem lahm“

Die offizielle Veröffentlichung der Nintendo Switch 2 ging gleich mit einem ersten Bundle einher, bei dem der Verkaufsschlager Mario Kart World mit drin steckt. Wie nun bekannt ist, bleibt es nicht lange nur bei diesem einen offiziellen Paket aus Konsole und neuem Spiel.

Auch der neue Ableger im Pokémon-Kosmos bekommt einen Platz in der Umverpackung des Geräts. Eigentlich eine erfreuliche Option für alle, die sich sowieso beides direkt zusammen anschaffen wollten und dadurch die Gelegenheit erhalten, ein wenig Geld zu sparen. Überschattet wird das Ganze jedoch vom Unmut einiger Fans, die sich mehr von dem Release erhofft hatten.

In der aktuellen Folge von Pokémon Presents, welche am 22. Juli ausgestrahlt wurde, hat natürlich auch Pokémon Legenden: Z-A eine große Rolle gespielt. Neben den dort geteilten Einblicken ins Spiel wissen wir seitdem auch, dass es mit der Nintendo Switch 2 zusammen als ein Produkt käuflich sein wird. Vorbestellungen sollten bereits einen Tag später starten, also heute. Noch finden sich allerdings keine solchen Angebote im deutschsprachigen Raum.

Preislich entspricht das Bundle dem Vorbild, was Mario Kart World zuvor gesetzt hat. Zumindest decken sich die in US-Dollar bereits benannten Preise beider Angebote. Für uns sollten sich also Kosten von 509,99 Euro ergeben. Einzeln ist Pokémon Legenden: Z-A in der Switch 2-Edition 69,99 Euro teuer, die Konsole 469,99 Euro. Gut dreißig Taler fallen daher weniger an, wenn ihr euch die zusammengeschnürte Version anschafft. Worauf ihr allerdings verzichten müsst, das ist eine besondere Ausführung der Konsole, wie viele Fans betrauern.

Nicht mal eine kleine Farbvariation

Unter anderem auf Reddit äußern sie ihren Frust hierzu, mit Kommentaren wie „Extrem lahm„. Selbige Wortmeldung wird ergänzt durch einen auf bittere Weise positiven Aspekt: „Wenn es eine Limited Edition oder Farbe gäbe, wäre ich genervt, weil es das nicht zum Launch gab“ und drückt damit die Erleichterung darüber aus, nicht bereuen zu müssen, das Standardmodell der Konsole Anfang Juni besorgt zu haben.

Ein*e andere*r Nutzer*in merkt an, dass zumindest eine Umfärbung der Magnetseite der Joy-Cons gut gewesen wäre, quasi die „faule“ Variante, um etwas Besonderes anzuhängen. Es mischen sich aber auch Fans unter, die zur Geduld ermahnen. So kurz nach der Veröffentlichung einer neuen Konsole sollte man noch keine Special Editions erwarten.

Wer Pokémon Legenden: Z-A zum Release am 16. Oktober spielen möchte und mit dem Kauf einer neuen Konsole noch zögert, etwa bis ein cooles Design zur Verfügung steht, kann immerhin auch auf erst auf der ersten Switch zocken und später ein Upgrade-Pack für 9,99 Euro dazu holen. Falls ihr allerdings auf die bereits erschienenen Exklusivtitel Bock habt, kommt ihr um eine Neuanschaffung nicht herum. Um an den brandaktuellen Kandidaten in dieser Kategorie ranzukommen, kann sich eine solche definitiv lohnen, wie ihr in unserem Test zu Donkey Kong Bananza erfahrt.

Quellen: nintendo.com/us, Reddit r/NintendoSwitch2