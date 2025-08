Nintendo Switch 2: Diese Neuerung wollen Fans nicht mehr sehen und setzen sich zur Wehr

Ob der Hersteller damit gerechnet hatte, dass die zeitgleich mit der Nintendo Switch 2 eingeführten Game-Key-Cards die Community in einen solchen Wirbel versetzen würden? Jetzt ist es auf jeden Fall zu spät, die Entwicklung wieder rückgängig zu machen, aber das heißt nicht, dass das Unternehmen einfach weiter durchzieht, ohne nicht zumindest eine Stimmungsabfrage zu der Vertriebsoption vorzunehmen.

Diese ist einem Nutzer oder einer Nutzer*in auf Reddit untergekommen, welche*r sie dort öffentlich geteilt und damit ein Werkzeug liefert, um Nintendo mit Kritik zu fluten. Aber kann dieser Schrei nach Änderung wirklich etwas bewirken?

Nintendo Switch 2: Fans nutzen Umfrage für Protest gegen Game-Key-Cards

„Hier ist Nintendos Umfrage zu physischen und digitalen Medien„, lautet die Überschrift des Reddit-Beitrags, in dem Azarelic einen Link verbreitet, der zu einem offiziellen Online-Formular von Nintendo of America führt. Unter anderem werden Teilnehmende darin gefragt, wie viele Switch-Spiele sie im vergangenen Jahr gekauft haben und ob sie eher digitale oder physische Spiele präferieren.

Hier der besprochene Beitrag:

Es wird ebenfalls darum gebeten, zu verschiedenen Kaufoptionen anzugeben, wie wahrscheinlich man diese wahrnehmen oder eben nicht wahrnehmen würde. Hier findet sich die Beschreibung einer Game-Key-Card wieder: „Die physische Cartridge erlaubt den Download eines vollständigen Games auf die Konsole. Die Cartridge muss eingesteckt sein, um das Spiel zu spielen. Die Cartridge kann geteilt und weiterverkauft werden.“ Wer hier „Würde ich definitiv nicht kaufen“ ankreuzt, spricht sich also gegen das System der Download-Karten aus.

Können Fans hier überhaupt noch gegenlenken?

In den Kommentaren auf Reddit berichten einige Fans, genau darauf aus zu sein. Allerdings wird in der Umfrage die Möglichkeit vermisst anzugeben, dass es das Ärgernis ist, Spiele auf Game-Key-Cards nicht mehr downloaden zu können, sobald keine Server mehr vorhanden sind, um eine solche Datenübertragung zu ermöglichen.

Heißt die Karten haben quasi ein ungewisses Ablaufdatum. Wer also in beispielsweise 20 Jahren noch eine Game-Key-Card für die Nintendo Switch 2 auf dem Flohmarkt ergattert, wird damit vermutlich nichts mehr anfangen können, während ein Nintendo DS-Spiel von 2005 auch heute noch mit der richtigen Hardware problemlos läuft.

Ob Nintendo sich die Ergebnisse der Umfrage zu Herzen nimmt und der Wunsch von Azarelic, dass Game-Key-Cards für immer verschwinden mögen, wirklich Gehör findet, das bezweifeln einige Nutzer*innen auf Reddit. Nicht zuletzt, weil der gepostete Link für die Zuordnung auf eine Person ausgelegt ist und die darüber eintrudelnden Antworten daher womöglich gar nicht korrekt zu zählen sind. Außerdem könnte erkennbar sein, dass es sich bei den Antwortgebenden um eine bestimmte Gruppe mit einer Agenda handelt, was als Verfälschung des tatsächlichen Meinungsbilds gewertet werden könnte.

