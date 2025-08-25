Nintendo Switch 2: Diese Spiele holen alles aus eurer Konsole raus – eines könnt ihr jetzt schon erleben

Die Nintendo Switch 2 mag nicht mit der PlayStation 5 oder der Xbox Series X|S mithalten, wenn es um Technik geht, ist aber auf jeden Fall eine ganze Ecke leistungsstärker als ihr Vorgänger.

Das zeigt sich natürlich auch in den Spielen: Vergleichsbilder von Donkey Kong Bananza veranschaulichten bereits, wie viel reduzierter der Titel auf der ersten Switch gelaufen wäre. Aufgrund seiner vollständig veränderbaren Level kann DK nicht unbedingt in Sachen Performance glänzen, andere Spiele dafür umso mehr.

Nintendo Switch 2: So sehen 120 FPS auf der Konsole aus

Denn wie man bei der großen Enthüllung der Nintendo Switch 2 am 1. April verriet, kann die Konsole manche Spiele tatsächlich in bis zu 120 FPS abbilden. Kein leichtes Unterfangen, wie bisherige Releases zeigen: Oft wird die Technik für andere Aspekte benötigt und die Bildrate fällt niedriger aus. Tatsächlich gibt es aber fünf Titel, die wirklich alles aus eurer Konsole herausholen wollen und eines davon könnt ihr derzeit schon zocken.

Dabei handelt es sich um die Nintendo Switch 2 Welcome Tour, genauer gesagt um das dort enthaltene Minispiel Handy Hockey, das ziemlich genau wie Air Hockey funktioniert und auch so aussieht. Das ist zwar mehr eine Tech-Demo, aktuell aber die einzige Möglichkeit, besagte Bildrate auf der Konsole unter die Lupe zu nehmen. Kostenpunkt sind natürlich 9,99 Euro für das Hauptspiel.

Zwischenzeitlich war ein FPS-Spotlight auch mit Mina the Hollower möglich. Das an Halloween erscheinende Abenteuer stammt von den Macher*innen von Shovel Knight und erinnert optisch sowie spielerisch an klassische Zelda-Titel wie Link’s Awakening oder die Oracle-Duologie.

Im eShop konntet ihr bis zum 21. August eine Gratis-Demo herunterladen, um nicht nur herauszufinden, ob Entwicklerstudio Yacht Club Games wieder abgeliefert hat, sondern auch, wie sich die Pixel-Optik in der maximalen Bildrate so macht. Leider ist die Frist mittlerweile abgelaufen, jetzt ist Warten bis zum Release angesagt.

Diese Spiele unterstützen ebenfalls offiziell 120 FPS

Das sind jedoch nicht die einzigen Spiele, die 120 FPS auf der Nintendo Switch 2 anbieten. Eine entsprechende Bildrate wurde auch für Metroid Prime 4: Beyond angekündigt, das sich seit einer halben Ewigkeit in Entwicklung befindende nächste Abenteuer von Kopfgeldjägerin Samus, bei dem zwischenzeitlich sogar das Studio getauscht wurde. Der Release soll noch in diesem Jahr erfolgen, wir konnten bereits selbst Hand anlegen.

Auch das am 4. September erscheinende Hollow Knight Silksong, das zwischenzeitlich fast schon als verschollen galt, will euch mit der maximalen Bildrate verwöhnen, während ihr in der Haut von Hornet durch das fremde Königreich Pharloom wandert.

Und um die noch unveröffentlichten Spiele, die euch mit einem derartigen Versprechen auf der Nintendo Switch 2 locken, abzuschließen: Ys X: Proud Nordics, eine an die Konsole angepasste Version des 2023 veröffentlichten Rollenspiels, brüstet sich ebenfalls mit einer derartig hohen FPS-Zahl.

Voraussetzung, um von der Bildrate zu profitieren, ist natürlich, dass ihr entweder im Handheld spielt oder einen Fernseher beziehungsweise Monitor besitzt, die 120hz aufweisen. Wollt ihr wissen, wie andere Titel auf der Konsole laufen, könnte euch diese Liste von Nintendo Switch 2-Spieler*innen weiterhelfen.

