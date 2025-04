Nintendo Switch 2: Diese Spiele kriegen ein Upgrade in der neuen Generation

Die Nintendo Switch 2 ist endlich offiziell vorgestellt worden und wir wissen mehr über die kommenden Spiele und kennen Preis und Erscheinungsdatum. Zu den Highlights dürften Mario Kart World und der Switch 2-exklusive FromSoftware-Titel The Duskbloods gehören.

Aber neben neuen Titeln ist auch interessant, was bereits erhältliche Switch-Spiele auf der neuen Konsole leisten können. Dabei gebe es laut Nintendo eine spezielle Form einiger Games, die auf der Nintendo Switch 2 ein paar nette Extras spendiert bekommen.

Auf der Nintendo Switch 2 zockt ihr Mario Party auch mit Maus und Mikrofon

Diese als Nintendo Switch 2 Edition-Spiele bezeichneten Games sind gewissermaßen ein Hybrid. Es sind Spiele, die in der Vergangenheit für die Nintendo Switch erschienen sind und jetzt verbesserte Versionen erhalten. Dazu gehört natürlich eine optimierte Grafik, vor allem aber neue Spielmöglichkeiten, die extra auf die Switch 2 zugeschnitten sind.

Besonders soll Super Mario Party Jamboree davon profitieren. Das Multiplayer-Partyspiel bekommt zusätzliche Mini-Games, die mit den Joy Cons im Mouse-Modus gespielt werden, Spracherkennung, intensivere Vibration und Unterstützung durch die Switch 2-Kamera.

Seht in diesem Trailer, was Super Mario Party Jamboree in der Nintendo Switch 2 Edition bietet:

Display content from YouTube

So könnt ihr im Party-Modus eure Gesichter auf dem Bildschirm eingeblendet sehen. Auf der Bowser-Bühne gewinnt ihr Spiele durch eigene Aktivität wie balancieren oder Fragezeichenblöcke boxen sowie mit der Sprachsteuerung. Auf der mausgesteuerten Achterbahn schießt ihr mit der Joy Con-Mouse Gegner ab und werdet während der Fahrt mit verschiedenen Minispielen bei Laune gehalten.

Die Nintendo Switch 2 Edition von Super Mario Party Jamboree und Jamboree TV erscheint am 24. Juli.

Mit Navi durch Hyrule

Auch The Legend of Zelda: Breath of the Wild und Tears of the Kingdom sollen eine Switch 2 Edition bekommen. Neben einer höheren Auflösung und verbesserten Bildrate wird auch HDR unterstützt – das optische Erlebnis stellt sich also schärfer und flüssiger dar. Zudem wurde mit Zelda Notes ein neues Feature vorgestellt, das ihr über die Nintendo Switch App öffnen könnt.

Zelda Notes kann euch auf einer Mini-Map zu noch nicht entdeckten Schreinen oder Krogs führen und leitet euch per Sprachsteuerung dorthin – Google Maps für Hyrule quasi. In Tears of the Kingdom könnt ihr eure gebauten Vehikel oder Vorrichtungen speichern und per QR-Code teilen.

Weitere Spiele, die eine Nintendo Switch 2 Edition bekommen sollen:

Kirby und das Vergessene Land – Hier gibt es neben grafischen und Leistungsverbesserungen ein neues Abenteuer als Add-on: Die Sternensplitterwelt

– Hier gibt es neben grafischen und Leistungsverbesserungen ein neues Abenteuer als Add-on: Die Sternensplitterwelt Metroid Prime 4: Beyond – Kann mit regulärer oder mit Maus-Steuerung gespielt werden. Auf der Switch 2 soll es mit 60 FPS und in 4K im Qualitätsmodus laufen, alternativ mit 120 FPS und 1.080p im Leitungsmodus, beide werden in HDR unterstützt

– Kann mit regulärer oder mit Maus-Steuerung gespielt werden. Auf der Switch 2 soll es mit 60 FPS und in 4K im Qualitätsmodus laufen, alternativ mit 120 FPS und 1.080p im Leitungsmodus, beide werden in HDR unterstützt Pokémon Legenden Z-A – Auch hier soll es eine verbesserte Grafik und Leitung im Vergleich zur Switch geben

Wer eines der Spiele bereits für die Nintendo Switch besitzt, kann es mit dem kostenpflichtigen Upgrade-Pack in die nächste Generation holen. Apropos kostenpflichtig: Wenn ihr wissen wollt, was denn nun die Nintendo Switch 2 kostet (denn das wurde bei der Präsentation nicht erwähnt), solltet ihr einmal hier reinschauen.

