Nintendo Switch 2: Diese Spiele sind ab heute neu verfügbar – „endlose Stunden Spaß“ 

Auf der von Nintendo präsentierten Indie Direct wurden neue und kommende Spiele für die Nintendo Switch 2 und deren Vorgänger präsentiert. Dabei können sich Fans sogar ab sofort ein paar der Titel unter den Nagel reißen.

Für andere Spiele renommierter Indie-Entwicklerteams, die dieses oder nächstes Jahr auf der Hybrid-Konsole landen sollen, gab es ebenfalls interessante Trailer. Ein Titel, der bereits im letzten Jahr hohe Wellen schlug, verdient gemäß der Fans einen besonderen Fokus.

Nintendo Switch 2: UFO50 mit Shadowdrop

Diese lassen ihrer Freude über die Portierung von UFO50 auf der Nintendo Switch freien Lauf. „Das passt perfekt für die Konsole“, freut sich ein Fan der kurzweiligen Spielesammlung, die im vergangenen Jahr bei den Game Awards für das Indie-Spiel des Jahres nominiert war. „UFO50 wird für alle eine große Überraschung sein, die noch nicht davon gehört haben“, schreibt jemand anderes. „Es gibt endlose Stunden von allem möglichen Spielspaß.“

Besonders erfreulich für alle, die sich an diesem bunten Potpourri an pixeligen Games probieren wollen: UFO50 ist ab sofort für die Nintendo Switch 2 sowie den Vorgänger erhältlich.

Seht hier die Indie Direct von Nintendo:

Ebenfalls ab sofort könnt ihr euch an das Puzzlespiel Is This Seat Taken? setzen. Hier müsst ihr die Wünsche von kleinen Figuren in Bezug auf ihre Vorlieben bei Sitzplätzen erfüllen. Ob im Bus, im Café oder im Kino – die einen wollen am Fenster sitzen, die anderen in zweiter Reihe, wieder andere neben ihren Freund*innen. Ihr spielt den oder die Platzanweiser*in und versucht, in den unterschiedlichen Levels mit ihrem elegant reduzierten Design von allen einen Daumen hoch zu bekommen.

Kein komplettes Spiel, aber eine erste Demo-Version gibt es für das Retro-Abenteuer Mina the Hollower. Die Macher*innen von Shovel Knight haben sich für dieses mausige Action-Adventure am Game Boy-Color-Look bedient – auch die Parallelen zu Spielen wie The Legend of Zelda: Ocracle of Ages/Seasons oder Mystic Quest kommen bei Fans des Urvater aller Handheld durch. Das Spiel erscheint am 31. Oktober.

Schon am 27. August können sich alle Besitzer*innen von Little Kitty, Big City über ein Gratis-Update namens Picture Purrfect freuen. Hier dürft ihr eure Katze nach Belieben umdesignen und euch mit einem Fotomodus austoben. Das atmosphärische Abenteuer Herdling von den Entwickler*innen von Far erscheint am 21. August, weitere spannende Titel wie das Metroidvania Well Dweller oder das Retro-Horror-Adventure Neverway wurden für 2026 für die Nintendo Switch 2 angekündigt. Mit solchen Games kam der Showcase bestimmt besser an, als die letzte Nintendo Direct.

