Nintendo Switch 2: Diese Spieler dürfen zwei Titel „gratis“ upgraden

Die Nintendo Switch 2 soll ihren Vorgänger gleich in mehreren Belangen übertreffen. Darunter auch grundlegende technische Spezifikationen, welche die Grafik und allgemeine Leistungsfähigkeit betreffen. Einige beliebte Spiele wollen sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, diese Verbesserungen für sich auszunutzen und mit einer Neuauflage zu glänzen.

Für Spieler*innen wäre es vermutlich wenig reizvoll, sich den inhaltlich gleichen Titel mit schärferer und flüssigerer Optik zum Vollpreis zuzulegen, wenn sie das Original dank Abwärtskompatibilität selbst in der nächsten Konsolengeneration spielen können. Daher bietet man kostenpflichtige Upgrade als erschwinglichere Alternative an. In zwei Fällen sind diese für Kund*innen von Nintendo Switch Online + Erweiterungspaket kostenlos.

Beliebte Zelda-Spiele bekommen teils „kostenlose“ Upgrades für die Nintendo Switch 2

Bei den ohne Zusatzkosten aufwertbaren Titeln handelt es sich um The Legend of Zelda: Breath of the Wild und The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Beide strahlen in ihrer Nintendo Switch 2-Version optisch mit einer höheren Auflösung, verbesserten Texturen, HDR-Unterstützung und flüssigeren Bildfrequenzen. Darüber hinaus sind die Ladezeiten kürzer als im Original und ihr habt Zugriff auf einen weiteren Speicherplatz.

Neu ist außerdem die Unterstützung der Anwendung ZELDA NOTES, welche ihr über die Nintendo Switch App auf einem kompatiblen Smartgerät ansteuern könnt. Diese ermöglicht es euch beispielsweise, Navigation zu Schreinen und Krogs in Anspruch zu nehmen, Audio-Kommentare in bestimmten Gegenden abzurufen, QR-Codes mit Bauplänen der Ultra-Hand zu erstellen und Statistiken über euer Spielverhalten einzusehen.

Lesetipp: Diese Spiele bekommen ein Upgrade auf ihre neue Nintendo Switch 2-Version

Mehr Zelda ohne Zusatzkosten – auch in der Retro-Kategorie

Wer sowieso gerne Zeit in BotW und TotK verbringt und die Nintendo Switch 2 ganz oben auf der Einkaufsliste hat, findet damit noch einen Grund mehr, wieder in Hyrule vorbeizuschauen. Mit einer Nintendo Switch Online-Mitgliedschaft inklusive Erweiterungspaket reicht es auch vollkommen aus, nur für die neue Konsole Geld fließen zu lassen. Eine solche kostet euch übrigens 39,99 Euro für ein volles Jahr, was einem monatlichen Preis von 3,34 Euro entspricht.

Ebenfalls in dem Service enthalten ist übrigens die Retro-Spielebibliothek, welche regelmäßig mit neuen nostalgischen Klassikern aufgestockt wird. Mit der Nintendo Switch 2 sollen auch erstmals GameCube-Titel, wie etwa The Legend of Zelda: Wind Waker, Berücksichtigung erfahren.

Quellen: nintendo.com