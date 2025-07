Nintendo Switch 2: Neue Direct schon demnächst? Diese Studios wollen laut Leaker Spiele ankündigen

Eingefleischte Nintendo-Fans können sich dieser Tage auf den nächsten Exklusiv-Titel für die Switch 2 freuen. Donkey Kong gibt sich erstmals seit 2014 in einem neuen Game die Ehre und gräbt sich ab dem 17. Juli auf der Suche nach Bananen durch die Welten.

Aber auch darüber hinaus sind für Nintendos neue Hybrid-Konsole spannende Titel (wenn auch keine exklusiven) angekündigt – und sicher noch mehr geplant. Laut eines renommierten Leakers sitzen diverse Entwicklungsstudios schon auf heißen Kohlen, endlich neue Infos zu droppen.

Nintendo Switch 2: Was planen Ubisoft, Capcom und Co.?

Mit Spielen wie Cyberpunk 2077, Hogwarts Legacy oder Split Fiction können wir schon einige erfolgreiche Titel in frischem Glanz und mitunter ungeahnt guter technischer Qualität auf der Nintendo Switch 2 erleben. Dass es weitere spannende Portierungen wie Final Fantasy 7: Remake Intergrade, Elden Ring und Star Wars Outlaws geben wird, ist ebenfalls bereits bestätigt. Doch worauf können wir uns noch freuen? Laut des bekannten Leakers Nate the Hate könnte das in der nächsten Nintendo Direct Thema werden.

In seinem Podcast spricht der Leaker, welcher mit seinen Vorhersagen schon häufig goldrichtig lag, darüber, dass es von mehreren hochrangigen Studios „Ankündigungen geben wird“. So soll demnächst eine neue Nintendo Direct stattfinden, in der weitere Titel vorgestellt werden. Nate the Hate führt unter anderem Studios wie Capcom, Bandai Namco, Sega oder Ubisoft an.

„Sie haben einige Games am Start, die sie für die Nintendo Switch 2 ankündigen wollen“, so der Leaker. „Sie haben viel, womit sie die Plattform supporten können.“ Die kommende Direct sei sehr wichtig für das japanische Unternehmen, um zu zeigen, welche aktuellen Spiele das System unterstützt und dass dieses mit der Konkurrenz mithalten könne.

Bei Ubisoft kommt einem natürlich gleich Assassin’s Creed – vielleicht sogar der aktuelle Ableger Shadows – in den Sinn, für Bandai Namco könnte etwa Tekken 8 für die Nintendo Switch 2 eine Rolle spielen. Eine Herausforderung für Third-Party-Anbieter ist es in jedem Fall: Dass Nintendos Konsole trotz großer Ambitionen ihre Schwächen hat, könnt ihr hier lesen.

Quelle: NintendoLife