Nintendo Switch 2: Diese überraschende Ankündigung hatten Fans nicht auf dem Schirm – freuen sich aber tierisch

Videospielprotagonist*innen kennt man in allen möglichen Formen, von der knallharten Actionheldin bis hin zur knabbernden gelben Kugel. Selbst aus dieser bunten Auswahl fällt der Hauptcharakter eines jüngst für die Nintendo Switch 2 angekündigten Spiels noch heraus, ist sein Konzept doch so simpel wie genial.

Er ist ein Eichhörnchen und er führt eine Knarre mit sich, das sind seine beiden wichtigen Eigenschaften. Dabei ist er keine anthropomorphe Comicfigur, sondern ein bis auf seinen Schusswaffenbesitz stinknormaler Vertreter seiner Spezies. Die Aussicht darauf, dass das Nagetier sein Abenteuer bald auch auf Nintendos neuster Konsole durchleben darf, stimmt die Fans freudig.

Squirrel with a Gun zielt auf die Nintendo Switch 2

Im August 2024 hat das titelgebende Eichhörnchen von Squirrel with a Gun seinen ersten Auftritt gefeiert und treibt seitdem sein Unwesen auf Steam, im Epic Games Store, auf der PlayStation 5 und der Xbox Series sowie der Xbox One. Im Rahmen des Fan Fest, welches von IGN veranstaltet wird, teilte man einen offiziellen Trailer zum kommenden Nintendo Switch 2-Release des Spiels am 18. November 2025. Das Video präsentiert eindrucksvoll, auf was für ein wundervoll verrücktes Erlebnis sich Besitzer*innen der Konsole demnächst einstellen können.

Hier seht ihr den Trailer:

Nicht nur handelt es sich den Erwartungen an ein schießendes Eichhorn entsprechend um einen Shooter, dazu gesellen sich Sandbox- und Puzzle-Plattformer-Elemente. In der Rolle des harmlos aussehenden Fellgesellen müsst ihr einer geheimen Untergrundeinrichtung entkommen, Agenten besiegen und auch die anderen Bunker in der Spielwelt ordentlich aufmischen, wozu die Vernichtung der Elite-Bosse zählt. Auf dieser Reise verbessert ihr eure Waffen und sammelt reichlich goldenen Eicheln, in dem ihr Rätsel-Herausforderungen besteht.

Alternativ könnt ihr euch auch zu allerlei Schabernack hinreißen lassen, zum Beispiel in einem Spielzeugauto durch die Gegend zu cruisen oder Passanten entweder zu ärgern oder ihnen Hilfe anzubieten, im Austausch für Belohnungen, versteht sich.

Das Spielprinzip kommt bei den Fans gut an, wie die auf verschiedenen Plattformen vergebenen Rezensionen, wie die etwa über 3.000 sehr positiven auf Steam, verraten. Auch in der positiven Stimmung in den YouTube-Kommentaren unter dem eingangs erwähnten Trailer spiegelt sich das wider, mit Worten wie „Ich bin sicher NS2-Spieler[*innen] werden es verdammt nochmal lieben„.

