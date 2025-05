Nintendo Switch 2: Diese wichtige Einstellung wird endlich eingeführt – Solltet ihr unbedingt nutzen

Die erste Switch war bei weitem nicht perfekt. Dieser Umstand wird aktuell umso deutlicher, desto mehr wir über die Leistung und neuen Funktionen des Nachfolgemodells, der Nintendo Switch 2, erfahren.

Auch wenn das Hauptaugenmerk auf deren Fähigkeit liegt, Spiele flüssig und optisch ansprechend zum Laufen zu bringen, können spezifische Details in der Benutzeroberfläche ebenfalls einen großen Unterschied machen. Eine Änderung, die Nutzer*innen bisher gefehlt hatte, kann in dieser Kategorie nun einen dicken grünen Haken nachtragen.

Nintendo Switch 2: Sicher dank Entsperren per PIN

Denn mit der Nintendo Switch 2 wird es endlich möglich sein, einen PIN-Code als Passwort festzulegen, wie in einem in der Nintendo Today!-App geteilten Video zu erkennen. Wenn ihr diese Einstellung aktiviert, heißt das, euer Gerät kann nicht einfach von jeder und jedem bedient werden, wenn ihr mal nicht hinschaut oder es verloren habt, beziehungsweise es geklaut wurde. Seine Technik auf diese Weise vor Fremdzugriffen zu schützen ist natürlich kein besonders innovativer Gedanke und in allen Smartphones sowie anderen Konsolen, beispielsweise der PlayStation, längst verbaut. Höchste Zeit also, dass Nintendo sich anpasst.

Zugegebenermaßen lässt sich über Umwege bereits ein Passcode für die Switch 1 erstellen. Dieser ist wie beschrieben allerdings nicht gerade offensichtlich und auch nicht unbedingt allgemein bekannt. Es muss eine Altersbeschränkung vorgenommen werden, bei der ihr euch quasi über eine zusätzliche App als eure eigene erziehungsberechtigte Person ausgebt. Darüber könnt ihr eine PIN festlegen, mit deren Eingabe die Spielzeitbeschränkung aufgehoben wird. Stellt ihr die täglich erlaubte Spielzeit auf null Minuten, muss die PIN bei jedem Start parat liegen und es ergibt sich so etwas wie ein generelles Passwort.

Lesetipp: Nintendo Switch 2 könnte nach Release noch teurer werden

Nintendo Switch 2: Was bei passiert bei fehlerhaftem Eintippen der PIN?

Dass Spieler*innen sich damit nun nicht mehr herumschlagen müssen, wird auf Reddit sehr begrüßt. Jedoch durchaus mit einer gesunden Portion Salz im Wortlaut, da viele die späte Einführung nicht wirklich nachvollziehen können. „Endlich haben wir genug Prozessor-Power für eine PIN“, witzelt beispielsweise ein Kommentar.

Auch stellt sich die Community die Frage, was denn eigentlich passiert, sobald die Zahlenkombi zu häufig falsch erinnert wurde. Ein*e Nutzer*in deutet besorgt auf die PS Vita, welche sich nach zehn Versuchen komplett zurücksetzt. Ganz so extrem fällt die Konsequenz wahrscheinlich nicht aus, aber irgendeine andere wird sich Nintendo wahrscheinlich einfallen lassen.

Auch in Sachen Hardware erwarten euch mit der nächsten Konsolengeneration natürlich einige Neuerungen. Unter anderem eine besonders interessante Option, welche euch die Nintendo Switch 2 bieten soll.

Quellen: Nintendo Today!, Reddit r/NintendoSwitch