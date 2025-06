Nintendo Switch 2: Diesen Termin dürft ihr nicht verpassen – „Habe schon lange darauf gewartet“

Wer sich gerade eine Nintendo Switch 2 ins Haus geholt hat, darf frohlocken: Der nächste Nachschub an exklusiven Spielen ist unterwegs. Im Juli feiert Donkey Kong Bananza seinen Release auf der neuen Konsole, aber ihr müsst gar nicht so lange auf frische Informationen warten.

Noch in dieser Woche verrät Nintendo mehr darüber, was euch im kommenden Abenteuer des affigen Charakters erwartet. Immerhin ist es seit der Ankündigung recht ruhig geworden, da erst einmal der Fokus auf Mario Kart World gelegen hat. Jetzt kehrt aber endlich Donkey Kong zurück ins Rampenlicht.

Donkey Kong Bananza: Dann startet die Switch 2-Direct

Wie das japanische Unternehmen in einer Pressemitteilung, in der Nintendo Today!-App, sowie auf Twitter ankündigt, findet am Mittwoch, dem 18. Juni 2025, die spezielle Nintendo Direct statt. Rund 15 Minuten lang dreht sich alles um Donkey Kong Bananza, welches bekanntlich schon in wenigen Wochen erscheinen soll.

Los geht es um 15:00 Uhr auf dem YouTube-Kanal von Nintendo. Was uns genau erwartet, wissen wir nicht. Vermutlich wird der Aufbau aber ähnlich wie bei der Mario Kart World-Direct ausfallen. Sprich, die Entwickler*innen stellen noch einmal vor, worum es im neuen DK-Abenteuer geht und verraten dann deutlich mehr Details.

Lesetipp: Wir konnten Donkey Kong Bananza bereits probespielen

Bislang wissen wir ja schließlich nur, dass es sich um ein neues 3D-Abenteuer des beliebten Affenhelden handelt. In diesem rennen und hüpfen wir allerdings nicht nur von A nach B, sondern können auch in den Leveln unfassbar viel kaputt machen. Ob Donkey Kong Bananza aber noch mehr zu bieten hat, erfahren wir wohl frühestens am Mittwoch. Und die Freude bei den Fans ist durchaus groß: „Darauf habe ich schon lange gewartet“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Wie geht es nach DK mit der Switch 2 weiter?

Nach der erfolgreichen Direct dauert es dann nicht mehr lange bis zum Release: Donkey Kong Bananza erscheint am 17. Juli 2025, und zwar exklusiv für die Nintendo Switch 2. Im selben Monat erscheint für das neuste Hardware-Mitglied von Big N außerdem noch die Switch 2-Edition von Super Mario Party Jamboree. Und dann?

Das ist eine gute Frage. Im August folgt noch der Release der verbesserten Version von Kirby and the Forgotten Land, danach ist aber endgültig erst einmal Ruhe. Vermutlich erfahren wir aber schon bald, wie es um die Releasetermine von Metroid Prime 4 Beyond und Kirby Air Riders bestellt sind, die beide noch in diesem Jahr erscheinen sollen.

Übrigens: Falls ihr euch fragt, warum der titelgebende Protagonist in Donkey Kong Bananza anders aussieht, hat das Nintendo vor kurzem verraten – und sich damit der Kontroverse entgegengestellt.

Quellen: Twitter / @NintendoAmerica, @Ruleof2Review; YouTube / Nintendo DE