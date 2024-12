Nintendo Switch 2: Dieser Hinweis dürfte Fans freuen – „direkter Beweis“

Die Gerüchteküche rund um die Nintendo Switch 2 brodelt weiter, und immer mehr Details deuten darauf hin, was die neue Konsole leisten könnte. Ein aktueller Hinweis stammt aus einer Stellenausschreibung von Nintendo of America, die auf der Karriere-Seite des Unternehmens entdeckt wurde.

YouTuber SuperMetalDave64 stieß auf eine Jobausschreibung der Nintendo of America Inc., die sehr spezielle Erfahrungen voraussetzt. Besonders interessant ist die Erwähnung der damit in Zusammenhang stehenden Technologien, mit denen sich Bewerber*innen auskennen müssen.

Nintendo Switch 2: „Eine der wichtigsten Informationen“

„Ja, es sieht so aus, als ob wir einen direkten Beweis dafür haben, dass Nintendo in der Tat SD Express-SD-Karten für die Switch 2 verwenden wird, und meiner Meinung nach wäre dies eine der wichtigsten neuen Informationen, über die wir bisher gesprochen haben, aufgrund der möglichen Auswirkungen, die es für jeden einzelnen Switch 2 Besitzer haben könnte“, erklärt SuperMetalDave64 in seinem Video.

Hintergrund dieser Einschätzung ist vor allem eine der in der besagten Stellenanzeige gelisteten Anforderungen: „Erfahrung mit Hochgeschwindigkeitssignalen und Stromversorgungen auf PCB-Designs, die Elemente wie PCIE, DDR4, MIPI, SD/SD Express enthalten.“

SD Express, eine Speichertechnologie, die erst nach dem Start der originalen Switch im Jahr 2017 eingeführt wurde, könnte bei der kommenden Switch 2 also eine Schlüsselrolle spielen. Die Technik ermöglicht Datenübertragungsraten von bis zu 985 MB/s – das entspricht fast den Geschwindigkeiten von SSDs, jedoch in einem deutlich kompakteren Format.

Schaut hier das ganze Video:

Wird die Nintendo Switch 2 schneller?

Wie Tom’s Guide erklärt, könnten Nutzer*innen mit kürzeren Ladezeiten, einer flüssigeren Performance und möglicherweise höheren Auflösungen rechnen, wenn Nintendo tatsächlich auf SD Express setzen sollte.

Die mögliche Unterstützung würde zudem bedeuten, dass die Switch 2 besser für aufwändige Ports großer Titel geeignet wäre. Viele moderne Spiele, insbesondere im AAA-Bereich, erfordern eine SSD, um Assets in der notwendigen Geschwindigkeit laden zu können. Mit der neuen Technologie könnte Nintendo hier einen deutlichen Schritt nach vorne machen.

Ob man tatsächlich auf SD Express für die Konsole zurückgreift, bleibt vorerst unklar. Es wäre jedoch ein logischer Schritt, um die Nintendo Switch 2 fit für zukünftige Herausforderungen zu machen. Wann und wie konkrete Details bekanntgeben wird, steht allerdings weiterhin in den Sternen. Zumindest ist die Ankündigung für die Swicth 2 2025 geplant.

