Nintendo Switch 2: Dieser kommende Exklusivhit hat Probleme mit der Performance – das ist der Grund

Bereits diese Woche landet der nächste Exklusivtitel auf der Nintendo Switch 2: Nach einem rasanten Start mit Mario Kart World soll Donkey Kong Bananza dafür sorgen, dass auch einen guten Monat nach Veröffentlichung keine Langeweile aufkommt.

Spätestens seit der jüngsten Nintendo Direct zum Spiel, bei der mit der 13-jährigen Pauline auch die Begleitung von DK enthüllt wurde, freuen sich zahlreiche Fans auf den Release. Allerdings gibt es einen Wehrmutstropfen, der schon jetzt einigen ins Auge gefallen ist: Die schwankende Bildrate.

Nintendo Switch 2: Donkey Kong Bananza strauchelt bei der Bildrate

Dazu hat sich nun Kazuya Takahashi, der Director von Donkey Kong Bananza, geäußert. In einem Interview mit Lavanguardia (via Nintendo Everything) befragte man ihn auch zur Framerate des kommenden Nintendo Switch 2-Spiels. Dabei verriet er, dass es bei „großen Änderungen und Zerstörungen der Umgebung“ auch mal zu Einbrüchen in der Bildrate kommen könne. Man habe „den Spaß und die Spielbarkeit priorisiert.“

Das war offenbar keine leichte Entscheidung: „Es gibt mehrere Faktoren, die man berücksichtigen muss. Zuerst haben wir bewusst Effekte wie Hit-Stop und Slow Motion verwendet, um die Einschläge zu betonen. Zweitens haben wir Voxel-Technologie verwendet, für große Änderungen und Zerstörungen der Umgebung. Uns ist bewusst, dass die Performance dabei gelegentlich etwas schwankt. Aber […] insgesamt ist das Spiel flüssig.“

Dass Donkey Kong Bananza überhaupt Probleme hat, auf der Nintendo Switch 2 zu laufen, ist auch deshalb spannend, weil das Spiel ursprünglich für die Vorgängerkonsole geplant war. Die erwähnte Voxel-Technologie war aber offenbar zu anspruchsvoll, weshalb man dann einen Strategiewechsel vollzog. Wenn schon der zweite große Exklusivtitel die Technik an ihre Grenzen bringt, bleibt allerdings abzuwarten, wo es bei den nächsten Veröffentlichungen haken könnte.

Donkey Kong Bananza schlägt aber auch sonst bereits vor dem offiziellen Release am 17. Juli Wellen, ist es doch bereits im privaten Besitz aufgetaucht. Warum genau und welche Infos sich aus diesem versehentlichen Leak ziehen lassen, verraten wir euch an anderer Stelle über den zweiten großen Exklusivhit für die Nintendo Switch 2.

