Nintendo Switch 2: Dieser neue Preis sorgt für Entsetzen bei Fans – „dachte, das sei ein Aprilscherz“

Dass die Mario-Erfinder nicht allzu günstig sind, hat das japanische Unternehmen spätestens mit der Nintendo Switch 2 bewiesen: 470 Euro für die Konsole, bis zu 90 Euro für Mario Kart World und Zubehör ist ebenfalls keineswegs in der Grabbelkiste zu finden.

Auch die jüngste Ankündigung schlägt in dieselbe Kerbe: hoher Preis für ein Gadget, welches in erster Linie Nostalgiker*innen abholen soll. Genauer gesagt ein hoher zweistelliger Betrag für den rein visuellen Nachbau eines der größten Flops der Nintendo-Historie, dem Virtual Boy.

Nintendo Switch 2: Die volle Virtual Boy-Erfahrung kostet ordentlich

Während der vor kurzem stattgefundenen Nintendo Direct enthüllte der in Kyoto beheimatete Konzern nicht nur einige neue Spiele und verriet den einen oder anderen Releasetermin, sondern wusste auch mit einer echten Kuriosität zu überraschen: Der Virtual Boy kommt ins Abo von Nintendo Switch Online + Erweiterungspass.

Die 1995 veröffentlichte Konsole, die im Kern Spiele mit 3D-Effekt ermöglicht hat, gilt als der ziemlich heftigste Hardware-Flop von Nintendo. Diesen jetzt zurückzubringen ist schon skurril an sich, noch wilder wird es, dass ihr zusätzlich spezielle Hardware benötigt, um die Titel innerhalb der Retro-Bibliothek spielen zu können. Gleich zwei Versionen des Virtual Reality-Nachbaus sind angekündigt.

Bei den Preisen dürfte aber so manchen der Atem stocken. Im Nintendo Store könnt ihr ab sofort, eine aktive NSO-Mitgliedschaft vorausgesetzt, das Gadget vorbestellen. Satte 79,99 Euro werden für die große Replika ausgerufen, 19,99 Euro für eine kleine Karton-Variante. Der Release für beide Varianten ist für den 17. Februar 2026 geplant, also am selben Tag, an dem auch die ersten Virtual Boy-Spiele für die Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Nur für Hardcore-Nostalgiker offenbar

Obwohl sich auf den ersten Blick einige für die ulkige Rückkehr des Virtual Boys interessierten, ist die Freude angesichts der Preise deutlich zurückgegangen. In den USA, wo die beiden Nachbauten aufgrund der Zölle noch etwas mehr kosten, ist der Tenor bisher eher negativ.

„Als ich die Ankündigung sah, dachte ich wirklich, es sei ein Aprilscherz“, schreibt zum Beispiel JackSuperFan auf Reddit. Ein*e andere*r fragt derweil „Warum sollte jemand das kaufen?“ und wirft seine oder ihre eigene Erfahrung mit dem original Virtual Boy in den Ring. Sie oder er würde nicht einmal 10 US-Dollar für die nochmalige Erfahrung bezahlen. Die Spiele würden sich dafür einfach nicht lohnen.

Was ihr vor allem im Hinterkopf behalten solltet: Sobald ihr euer Nintendo Switch Online-Abo mit Erweiterungspass auslaufen lasst, ist die Virtual Reality-Erweiterung nur noch etwas für einen Platz im Regal. Denn die Games sind exklusiv an die kostenpflichtige Mitgliedschaft gebunden.

Ob sich also der Kauf lohnt, müsst ihr ganz allein entscheiden. Die Kosten sind, zumindest für den großen Nachbau, nicht gerade gering. Und all das, während in Zukunft auch die Nintendo Switch 2 teurer werden könnte.

