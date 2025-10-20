Nintendo Switch 2: Dieses beliebte Feature könnte für die Konsole kommen – „Ich bete dafür“

Die Nintendo Switch 2 hat mittlerweile ein paar Monate auf dem Buckel und erste große First Party-Nintendo-Spiele abseits von Mario Kart World zu verzeichnen. Auch beim Online-Service gab es erste Ergänzungen.

Was immer noch vollkommen fehlt, ist die Möglichkeit, Games vom Nintendo DS auf der Hybrid-Konsole zu spielen. Klar, der fehlende Dual-Screen ist ein Hindernis, für das es erst einmal eine Lösung zu finden gilt. Daran wird aber offenbar bereits fleißig gewerkelt, wie ein frisch eingereichtes Patent enthüllt.

Nintendo Switch 2: Patent zeigt Möglichkeiten für Dualscreen

Erst vom 16. Oktober stammt besagtes Patent, dass Nutzer MikeOdysseyYT auf Twitter teilte. Auf den vier Seiten ist die Nintendo Switch 2 zwar nicht zu sehen und wird auch nicht erwähnt, doch mit den Beschreibungen und Bildern ist recht klar, worauf Nintendo, von denen das Patent stammt, hinauswill. Zusammen mit dem Text lassen sich drei Möglichkeiten herauslesen, die ihr bei der Benutzung von zwei Bildschirmquellen haben könntet.

Da wäre zunächst einmal die offensichtlichste: Ein zweiter Bildschirm, den ihr an der Nintendo Switch 2 montieren könntet. Im Patent ist die Rede von einem Parent und einem Child Apparatus, also einem Eltern- und einem Kindgerät. Dabei dürfte es sich aller Wahrscheinlichkeit nach um das Hauptteil (die Switch) und das Anschlussteil (der zweite Bildschirm) handeln. Nintendo hat sich allerdings noch zwei weitere Lösungen einfallen lassen.

Hier geht’s zum besagten Patent:

So könntet ihr nämlich entweder den zweiten Screen als Miniaturansicht auf eurem Bildschirm anzeigen lassen, ähnlich etwa wie man es von einer Minimap kennt. Oder aber ihr wechselt zwischen den beiden einfach hin und her, als würdet ihr ein Pausemenü aufrufen. Ob man so wirklich alle Eventualitäten abdeckt, sei dahingestellt, Fans sind aber auf jeden Fall vorsichtig begeistert: „Ich bete dafür und hoffe, es kommt wenigstens nächstes Jahr“, schreibt etwa SpeederLight1.

Diese DS-Spiele könnten kommen

Denn ohne es bislang explizit erwähnt zu haben: Wir alle wissen natürlich, was eine Lösung für zwei Bildschirme bedeutet. Richtig, Nintendo will allem Anschein nach beliebte DS-Klassiker in den Online-Service der Nintendo Switch 2 integrieren. Von Pokémon über Fire Emblem bis hin zu Animal Crossing gäbe es da so einige Kandidaten, über die sich viele Spieler*innen freuen würden.

Lesetipp: Anderes DS-Patent enthüllt

Doch welche Titel wären denn am wahrscheinlichsten? Nun, auch da hat MikeOdysseyYT ein paar heiße Infos parat. In einem anderen Post erwähnt er auf Bestätigung wartende Copyright-Anfragen für gleich mehrere DS-Spiele. Dazu gehören: Metroid Prime Hunters, New Super Mario Bros., Hotel Dusk Room 215, Tomodachi Life und Magical Starsign.

Zwar würden Fans da wohl noch einige Klassiker fehlen, aber Nintendo ist ja bekannt dafür, dass man nicht gleich aus vollen Rohren schießt, wenn man eine neue Sparte im Online-Abo aufmacht. Auch Kollegin Arlene wünscht sich ganz dringend die Rückkehr einer DS-Marke für die Nintendo Switch 2.

