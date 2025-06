Nintendo Switch 2: Dieses kultige Mario-Spiel ist ab nächste Woche verfügbar

In Rematch gehen euch die eigensinnigen Mitspieler*innen auf die Nerven? EA Sports FC seid ihr auch mittlerweile überdrüssig? Na, zum Glück könnt ihr euch ab nächster Woche über ein Spiel auf der Nintendo Switch 2 freuen, in dem sich alles um das runde Leder dreht.

Genauer gesagt, habt ihr die Möglichkeit, im Switch Online Abo auf einen weiteren beliebten GameCube-Titel zuzugreifen. Mit Mario Smash Football (auch unter seinem US-Titel Super Mario Strikers bekannt) holt ihr euch unterhaltsame und abgedrehte Fußball-Action auf die Konsole.

Der ursprünglich 2005 für den Nintendo GameCube erschienene Titel hat mit echtem Fußball ungefähr so viel zu tun, wie Mario Kart mit der Formel 1. Es gibt eine lose Regel wie „Das Runde muss ins Eckige“, aber da hören die Parallelen zu anderen Fußballsimulationen schon auf. Kein Abseits, kein Aus, nicht einmal Foulspiel – dafür jede Menge Power-ups und verrückte Super-Moves. Ein erfolgreiches Konzept, das in zwei Nachfolgern mündete – die Anfänge könnt ihr demnächst auf der Nintendo Switch 2 neu erleben.

Seht hier den Ankündigungstrailer zum Spiel auf der Switch 2:

Mit Mario und seinen Freunden um Yoshi, Daisy, Donkey Kong und Co. geht es in 5-gegen-5-Matches in eigens für diese Art der Fun-Fußballs konzipierte Arenen. Gut getimte Pässe und unbarmherzig angesetzte Tacklings sind ein Mittel zum Erfolg – ein anderes sind franchise-typische Power-ups wie Schildkrötenpanzer, Turbo-Pilze oder der Superstern, mit denen ihr eure Gegner auf dem Feld zur Weißglut bringt.

Und wenn alles nichts hilft, dann ist vielleicht ein bis zum Maximum aufgeladener Superschuss der Heilsbringer, der eine drohende Niederlage in den letzten Sekunden noch in einen Sieg wandelt. Einmal versenkt, zählen diese speziellen Tore nämlich doppelt. Und mit dem nötigen Fingerspitzengefühl werden sie sogar unhaltbar.

Mario Smash Football wird ab kommendem Donnerstag, 3. Juli, für die Nintendo Switch 2 als dann einer von vier GameCube-Titeln im Expansion Pack des Online-Abos enthalten sein. Ein weiteres Spiel dort ist The Legend of Zelda: The Wind Waker, das unter einem auffälligen Problem leidet.

