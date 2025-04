Nintendo Switch 2 doch nicht mehr 2025? Morgige Direct-Präsentation überraschend verschoben

Während Fans nach jedem frischen Fetzen an Informationen rund um die Nintendo Switch 2 nur so die Finger ausstrecken, sieht es jetzt ganz danach aus, als würde man uns noch eine Weile länger warten lassen. Denn wie das Unternehmen jüngst bekannt gibt, verschiebt sich die ursprünglich schon für morgen geplante Direct-Präsentation – und damit womöglich auch der Release des neuen Handheld-Hybriden.

Spontane Änderungen im Fahrplan sind für Spiele- und Konsolenentwickler nicht unbedingt unüblich, so kurz vor dem eigentlich angesetzten Termin aber doch eher eine Seltenheit. Denn auch, wenn der Mario-Konzern das Element der Überraschung als tragend für den Firmenerfolg sieht, dürfte die spontane Verschiebung wohl eher für Unruhe unter den Fans sorgen.

Nintendo Switch 2: Direct-Präsentation verschoben – wie geht es jetzt weiter?

Eigentlich sollte uns schon morgen, am 2. April 2025 die vermutlich gehypteste Neuigkeit des Jahres abgesehen vom Release von GTA 6 – der nebenbei bemerkt ebenfalls verschoben wurde – erwarten. Daraus wird wohl nichts, denn wie man in einem gewohnt kurzen und knappen Statement nun verrät, findet die Nintendo Direct, die sich exklusiv um die mit Spannung erwartete Switch 2 drehen sollte, kurzerhand abgeblasen.

In einem rund einminütigen Video-Statement, das allem Anschein nach mit einer hauseigenen KI kreiert wurde, die Menschen direkt zu passenden Mii-Pendants verwandelt und sie klingen lässt, als wären sie gerade frisch aus dem Inselurlaub von Animal Crossing New Horizons zurückgekehrt, erklärt Nintendo-Präsident Funtaro Shurukawa am heutigen 1. April, man habe sich noch einmal umentschieden und den Startschuss für das Showcase-Event in die fernere Zukunft gerückt.

Passend dazu: Nintendo Switch 2: So soll der Release der Konsole wohl ablaufen – Drei wichtige Phasen

Grund sei vor allem interne Unzufriedenheit mit der Leak-Situation, die dem Konzern das bereits angesprochene, wichtige Überraschungsmoment genommen hat.

Mutloser Mario: Angst vor der Konkurrenz als Grund für die Verschiebung

Hinzu käme die buchstäbliche Angst vor der Konkurrenz, hat doch jüngst erst Microsoft seinen Einstieg auf dem Handheld-Markt durchscheinen lassen und auch Samsung seinen Prototypen vorgestellt. Nintendo sei sich unsicher, ob man mit der aktuell geplanten Hardware der Nintendo Switch 2 konkurrenzfähig sei und sucht nun nach neuen Strategien, um sich der Pole Position im Rennen um den Handheld-Thron sicher zu sein.

Mit einem Lächeln verkündet der Mii-Avatar außerdem, dass man bereits im Umlauf befindliche Prototypen der Switch 2 unbrauchbar machen würde, was allen Leakern und Drittanbietern, die entgegen dem Verschwiegenheitsabkommen vorab Informationen mit der Öffentlichkeit teilten, einen saftigen Strich durch die Rechnung machen würde.

Dennoch: Für Fans heißt das nur weitere Wartezeit in Kauf zu nehmen, ehe die Nintendo Switch 2 dann endlich auch mal in ihre Fingerchen gelant. Denn mit derartig drastischen Veränderungen scheint es unvorstellbar, dass der Nachfolger der gefeierten Konsole uns noch in diesem oder gar dem nächsten Jahr erreicht.

Disclaimer: Natürlich handelt es sich hierbei um keine echte News, denn wir schreiben den 1. April 2025 – ein Aprilscherz. Nintendo zieht die Direct-Präsentation am 2. April natürlich durch, sollte uns nicht gerade ein Meteorit zurück in die Urzeit befördern. Vor Fake-News solltet ihr derweil ernsthaft auf der Hut sein. Eine Anlaufstelle, unter der ihr euch näher über das Thema informieren könnt, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung.