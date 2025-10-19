Großes Gewinnspiel zur Nintendo Switch 2: Wir verlosen Konsole + Donkey Kong Bananza

Es ist zwar noch nicht mal Halloween, trotzdem taut Mariah Carey bereits auf und der Lebkuchen liegt im Supermarkt. Wenn ihr Weihnachten entgegenfiebert, vielleicht auch mit der Hoffnung, eine Nintendo Switch 2 unterm Baum zu finden, kommt hier eine viel frühere Gelegenheit.

Schon jetzt könnt ihr eine der begehrten Konsolen nämlich gewinnen: Egal ob für euch selbst oder für eure Liebsten, um für eben jenes Geschenk zu sorgen. Damit ihr gleich darauf was zu Spielen habt, verlosen wir nicht nur eine Nintendo Switch 2, sondern auch Donkey Kong Bananza – und zwar gleich drei Exemplare. Auch, wenn euch also der Hauptpreis durch die Lappen geht, können zwei weitere von euch immer noch ein schickes Spiel absahnen.

Nintendo Switch 2 und Donkey Kong Bananza gewinnen: Alle Infos

Donkey Kong Bananza war nach Mario Kart World der erste große Exklusivtitel für die Nintendo Switch 2 und kam nicht nur in unserem Test, sondern auch bei den Kolleg*innen von anderen Magazinen sowie der Spielerschaft hervorragend an. Das erste 3D-Abenteuer mit dem Affen seit Donkey Kong 64 lässt euch auf dem Weg zum Erdkern nach Banandium-Edelsteinen suchen und alles in Schutt und Asche legen.

Lesetipp: Unser Test zu Donkey Kong Bananza

Dabei hilft euch nicht nur eine junge, überaus singkräftige Pauline. Auch die sogenannten Bananza-Transformationen erleichtern das Buddeln, Plattforming und Schätze finden. Kann sich DK anfangs nur in einen stärkeren Gorilla verwandeln und Metallwände plattmachen, kommen später unter anderem noch der Strauß und das Zebra dazu, mit denen der behaarte Held Fliegen und Eierbomben abwerfen sowie über brüchige Stellen sprinten kann.

So nehmt ihr an unserem Gewinnspiel teil

Wollt ihr mit ein wenig Glück bald eine Nintendo Switch euer Eigen nennen und die Bananza-Transformationen selbst ausprobieren, müsst ihr nicht viel tun. Meldet euch einfach bis zum 26. Oktober 2025 (23:59 Uhr) mit eurer E-Mail bei unserem Newsletter an und beantwortet uns die folgende Frage: Welche Bananza-Form würdet ihr am liebsten ausprobieren, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel abräumt?

Welche Bananza-Transformation möchtet ihr am liebsten ausprobieren?



Ich nehme am Gewinnspiel teil und akzeptiere die Teilnahmebedingungen. Gleichzeitig melde ich mich zum Newsletter an und stimme der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die drei Gewinner*innen losen wir am 27. Oktober aus und benachrichtigen sie anschließend per E-Mail. Mitarbeiter*innen der FUNKE Mediengruppe und deren Angehörige dürfen nicht mitmachen, die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr hier. Wir wünschen viel Glück!