Nintendo Switch 2: Droht die Preisexplosion nach Launch? So will der Konzern vorgehen

Schon zum Launch der Switch im Jahre 2017, später dann zum Start der PlayStation 5 und spätestens seit der Coronapandemie und den horrenden Preisen für Grafikkarten, herrscht fast eine Art Angst unter Technik-Enthusiast*innen. Droht der Nintendo Switch 2 aufgrund von Engpässen eine ähnliche Preisexplosion?

Und während die mögliche Wartezeit gepaart mit der hohen Nachfrage nur die Grundlage bilden, sind letzten Endes die lästigen Scalper – also jene, die sich die kommende Konsole lediglich kaufen, um Profit aus ihr zu schlagen – der beflügelnde Faktor. Doch diesem will Nintendo nun selbst einen Strich durch die Rechnung machen.

Droht der Switch 2 der Preiskollaps? Nintendo zieht „alle möglichen Maßnahmen“ in Betracht

So erklärte der Präsident der japanischen Spieleschmiede, Shuntaro Furukawa, man wolle „alle möglichen Maßnahmen“ ergreifen, um die bevorstehende Markteinführung der nahenden Nintendo Switch 2 nicht durch Händler oder eben jene Wiederverkäufer zu beeinträchtigen.

Dies verriet er gegenüber der Presse im Rahmen des letzten Finanzberichts von Nintendo auf die Frage, wie sich das Unternehmen auf die Markteinführung der Switch 2 vorbereiten wolle, da es beim Vorgänger zu Engpässen dank geringer Lagerbestände und Scalpern kam. So erklärt Furukawa gegenüber Nikkei (via VGC):

„Wir werden alle möglichen Maßnahmen ergreifen, basierend auf den Erfahrungen, die wir bisher gesammelt haben (in Bezug auf Scalper und dergleichen). Wir treffen Vorbereitungen.“ Shuntaro Furukawa, Nintendo

Schon Ende 2024 prognostizierte DFC Intelligence – ein langjähriges Forschungs- und Beratungsunternehmen in der Videospielbranche –, dass Nintendo im Jahr 2025 zwischen 15 und 17 Millionen Konsolen verkaufen wird – vorausgesetzt, man sei in der Lage, genügend Geräte zu produzieren.

Der extrem hohen Nachfrage dürfte sich der Mario-Konzern in Anbetracht der langen Wartezeit und des Hypes um die Switch 2 aber bewusst sein, sodass man auch an dieser Stelle gerüstet sein dürfte. Und: Ein besonders wichtiges Datum, an dem es rund um den Preis, Release und die Spiele der Nintendo Switch 2 gehen soll, steht fest.

Quellen: Nikkei via VGC, DFC Intelligence via Nintendolife