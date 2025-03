Nintendo Switch 2: Dieses Spiel soll „alles andere in den Schatten stellen“, behauptet Insider

Nicht mehr lange, dann wird tatsächlich die Nintendo Switch 2 ganz offiziell vorgestellt. Anfang April lässt der japanische Traditionskonzern die Hüllen fallen und viele Fans hoffen vor allem auf viele neue Infos zum kommenden Mario Kart.

Laut einem in der Regel wenig auffallenden, aber oft gut informierten Insider soll jedoch nicht der Racer den Mittelpunkt der Nintendo Direct bilden. Stattdessen ist er sich sicher, dass das nächste Spiel der Retro Studios das wahre Highlight stellt – und wohl viele Spieler*innen überraschen wird.

Nintendo Switch 2: Neues Metroid soll alles übertreffen

Im Vorfeld der Nintendo Switch 2-Enthüllung wird natürlich viel spekuliert, während offizielle Infos traditionell rar gesät sind. Dementsprechend solltet ihr auch die jüngsten Gerüchte mit einer gesunden Portion Skepsis im Gepäck gegenübertreten. Fans von Samus Aran dürfen aber trotzdem schon mal etwas tagträumen.

Laut dem YouTuber Reece Reilly, besser bekannt als „Kiwi Talkz“, kommt es während der bevorstehenden Nintendo Direct am 2. April auch zur Präsentation von Metroid Prime 4: Beyond. Die heißersehnte Fortsetzung wurde erst im letzten Jahr nach einer langen Phase des Schweigens erneut angekündigt – für die aktuelle Nintendo Switch.

Lesetipp: Alles, was wir bisher zu Metroid Prime 4 wissen, erfahrt ihr in unserer Übersicht

Riley deutet jedoch auf Twitter an, dass das jüngste Metroid auch für die neue Generation erscheint. Nicht nur das: „Die wahre Enthüllung wird alles andere in der Direct in den Schatten stellen“, heißt es in einem seiner Kommentare. Aktuell sei er sich zu „90 Prozent sicher“, dass das Abenteuer von Kopfgeldjägerin Samus Aran Teil der Direct sein wird.

Wann gibt es endlich alle Infos?

Zu weiteren Details schweigt Riley allerdings. Es bleibt demnach ein wenig unklar, weshalb er glaubt, dass Metroid Prime 4 so ein Überflieger wird. Der im 2024 veröffentlichte Gameplay-Trailer sah zwar schon für Switch-Verhältnisse gut aus, aber hat gewiss nur den wenigsten die Socken ausgezogen.

Ob der YouTuber, der gute Verbindungen zu den Retro Studios, den Machern der Metroid Prime-Reihe, pflegt, vielleicht ein wenig übertreibt, werden wir immerhin bald erfahren. Für den 2. April ist die große Nintendo Direct angekündigt, welche sich speziell mit der Nintendo Switch 2 beschäftigt.

Bis dahin können wir ja noch ein wenig in der Gerüchteküche stöbern. Laut einem kürzlich aufgetauchten Patent soll die Nintendo Switch 2 übrigens eine neue Grafiktechnologie von Anfang an bieten.

Quelle: Twitter / @kiwitalkz