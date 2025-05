Nintendo Switch 2: Eines der besten neuen Features seht ihr jetzt erstmals in Action

Nur noch wenige Tage dauert es, dann kommt die neue Konsolengeneration des japanischen Videospielherstellers endlich in unsere Wohnzimmer: Am 5. Juni erscheint die Nintendo Switch 2 und bringt eine Vielzahl frischer Features an den Tisch.

Eines davon ist ganz besonders, haben sich Fans des ursprünglichen Handheld-Hybriden doch nicht selten eine häufigere Umsetzung als die bislang eher spärliche gewünscht. Klar, die Rede ist von der Maussteuerung, die sowohl mit den neuen Joy-Cons als auch einer separaten USB-betriebenen, klassischen Ausführung möglich sein wird. Und dank eines neuen Showcase dürfen wir die Funktion jetzt noch einmal in voller Aktion erleben.

Nintendo Switch 2: Das neue Maus-Feature noch vor Launch im Gameplay-Showcase

Dass von der Steuerung über das Maus-Feature eine ganze Reihe an Games oder gar Genres profitieren dürften, steht außer Frage. Dank der Neuerung können die Joy-Cons künftig mit der Nintendo Switch 2 – wie beim echten Vorbild seit Jahrzehnten üblich – einen Cursor über den Bildschirm flitzen lassen. Vor allem eine Spielesparte freut sich über die Ergänzung und natürlich sprechen wir hier von der Riege der Strategiespiele, die mit Nobunaga’s Ambition: Awakening Complete Edition direkt zum Start einen würdigen Vertreter findet.

Der Grand Strategy-Titel aus dem Hause Koei Tecmos wird den Spielstil über die Maussteuerung fast schon selbstredend unterstützen. Wer keine Lust hat, den Joy-Con über die Oberflächen fahren zu lassen, der kann stellvertretend aber auch zu einer handelsüblichen USB-Maus greifen, die sich unkompliziert an der kommenden Konsolengeneration anstöpseln lässt. Wie das Ganze dann am Ende live und in Farbe aussieht, zeigt Koei Tecmo mittels eines eindrucksvollen Gameplay-Showcase, in dem wir Aufnahmen aus dem Titel zu Gesicht bekommen.

Bei rund zehn Minuten seht ihr das Maus-Feature der Switch 2 in Action:

Die Entwickler erklären darüber hinaus, dass eine reguläre USB-Maus sogar die „Priorität“ gegenüber der Joy-Cons-Maus einnimmt, während die Button-Shortcuts der neuen Controller aber weiterhin genutzt werden können. So sei es besonders einfach und intuitiv, zwischen beiden Eingabemöglichkeiten hin und her zu wechseln, wenn ihr die neue Art der Navigation nutzen wollt. Alles in allem ergeben sich so gleich vier verschiedene Möglichkeiten, Nobunaga’s Ambition zu spielen: standardmäßig über die Controller, über den Joy-Con-Maus-Modus, den USB-Maus-Modus sowie über das Touch-Panel der Switch 2.

Auch für Linkshänderinnen und Linkshänder soll es Unterstützung geben, während sich die Mausempfindlichkeit über das Menü des Spiels nach Belieben anpassen lässt. Die Steuerung über Maus und Tastatur war bereits in ausgewählten Spielen mit der ursprünglichen Switch-Generation möglich. Übrigens: Nobunaga’s Ambition: Awakening ist zwar schon 2022 beziehungsweise 2023 in der lokalen eShop-Version erschienen, allerdings könnt ihr das Spiel Koei Tecmo zufolge im Rahmen der kostenlosen Upgrades für die Nintendo Switch 2 updaten, während auch ein kostenpflichtiger DLC zur Auswahl stehen soll.

