Nintendo Switch 2: Eines der besten Rollenspiele der letzten Jahre kommt schon bald – „kann es kaum erwarten“

Nachdem Fans bereits längere Zeit darauf warteten, dass Entwicklungsstudio Owlcat Games endlich einen Titel auf die neue Konsole der japanischen Spieleschmiede hieven, ist es nun ganz überraschend und plötzlich so weit gekommen. Die Nintendo Switch 2 freut sich schon bald über den Neuzugang eines der besten Rollenspiele der vergangenen Jahre: Warhammer 40.000: Rogue Trader hisst die virtuellen Segel und schippert auf den Handheld-Hybriden.

Das sogar schon bald, wie man jüngst verraten hat. Für viele Genre-Liebhaberinnen und -Liebhaber geht damit ein Traum in Erfüllung: Feinste, rundenbasierte Rollenspielkost unterwegs genießen – und das auch noch auf einer Nintendo Switch. Passend dazu wurde ein erster Trailer veröffentlicht, der die Umsetzung ankündigt, weitere Details sollen schon in Kürze folgen. In den Kommentaren auf YouTube ist man sich aber schon jetzt einig, dass uns ein Kracher bevorsteht.

Warhammer 40.000: Rogue Trader auf der Switch 2 – Überraschender Rollenspiel-Release begeistert die Fans

Hier heißt es mitunter: „Jaaaa, endlich, ich kann es kaum erwarten“ oder „Fantastisch… Perfektes Spiel für die Switch 2“. Weitere Wortmeldungen schließen sich unter dem Trailer, aber auch in den Sozialen Netzwerken ebenso wie auf Reddit und Co. an und freuen sich auf den überraschenden Release. In Warhammer 40.000: Rogue Trader schlüpft ihr in die Rolle eines titelgebenden Freihändlers, der als Nachfahre einer uralten Dynastie Imperialer Unternehmer geboren ist.

An Bord eures gigantischen Raumschiffes und mit einem eigenen Handelsschutzgebiet im Rücken erkundet ihr die Grenzen des Imperiums und fällt Entscheidungen, die das Schicksal ganzer Sternensysteme entscheiden.

Der bereits angesprochene Trailer gibt euch einen besseren Einblick, was euch erwartet:

Die von Macht-, Moral- und Loyalitätsfragen gespickte Geschichte entfaltet über zahllose Spielstunden hinweg ihr volles Potenzial – rund 65 Stunden solltet ihr How Long To Beat zufolge einplanen, wenn ihr nur die Story sehen wollt. Macht ihr euch auch noch an die etlichen Nebenaktivitäten und Side Storys, so schlägt der Stundentachometer schnell einmal über 100. Für Rollenspiel-Fans umso besser, immerhin konnte Warhammer 40.000: Rogue Trader schon in unserem Test überzeugen und wurde seitdem dank Patches, die tausende an Neuerungen mit sich brachten, nur noch verbessert.

Ursprünglich erschien das umfangreiche CRPG bereits im Dezember 2023, damals noch für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X|S. Nun, im Jahr 2025, soll es nicht nur für Rogue Trader auf der Switch 2 weitergehen: Mit Warhammer 40.000: Dark Heresy startet noch zum Ende des Jahres die offene Alpha von Owlcats zweitem großen Projekt, zu dem ebenfalls im Rahmen des IGN Fan Fest ein neuer Trailer gezeigt wurde. Erneut schlägt man in die Kerbe der narrativen, rundenbasierten Rollenspiele, dieses Mal als Akolyt der Inquisition in der Hauptrolle, der eine Einsatzgruppe durch Ermittlungen und Kämpfe gegen Häresie und Verderbnis führen soll.

Auch mit Dark Heresy sollen eure Entscheidungen wieder eine maßgebliche Rolle spielen, während das Konzept des Vorgängers um noch vielschichtigere Story-Zweige, komplexere Untersuchungen und sogar vollständig vertonte Dialoge erweitert wird. Zunächst allerdings nur für den PC und die Konsolen aus dem Hause Sony und Microsoft.

Wann es im Übrigen genau so weit sein soll, und Warhammer 40.000: Rogue Trader sich über seinen Release auf dem neuen Handheld freut, bleibt offen. Lediglich, dass es nicht mehr all zu lange dauern soll, verriet man bereits. Und was sonst in 2025 noch für die Nintendo Switch 2 erscheint, erfahrt ihr ebenfalls bei uns.

