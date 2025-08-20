Nintendo Switch 2: Eines der besten Spiele von 2024 erscheint überraschend für die Konsole – „Absolut irre“

Seit 1992 war Indy nie mehr so gut: Mit Indiana Jones und der große Kreis haben Bethesda und MachineGames erst Ende 2024 bewiesen, dass der etwas in die Jahre gekommene Archäologe noch immer hervorragende Abenteuer erleben kann.

Zumindest, wenn ein ordentlicher PC, eine Xbox Series X|S oder seit wenigen Wochen eine PlayStation 5 in den eigenen vier Wänden vorhanden ist. Zukünftig könnt ihr aber noch auf einer weiteren Plattform nach spannenden Schätzen Ausschau halten, denn Dr. Jones macht sich bereit für die Nintendo Switch 2 – und das kommt durchaus überraschend.

Indiana Jones und der große Kreis: Das wissen wir zur Nintendo Switch 2-Fassung

Allzu viele Details zur kommenden Portierung haben weder Microsoft noch Bethesda bisher verraten. Lediglich die Ankündigung war für einen Moment in einem Trailer zu sehen, der eigentlich den DLC Der Orden der Riesen bewirbt. Dieser erscheint bereits am 4. September für Indiana Jones und der große Kreis und erweitert die Geschichte um einen weiteren Auftrag.

Am Ende folgt dann jedoch die Bestätigung, dass dieser Indy-Ableger zukünftig auch auf der Nintendo Switch 2 die Peitsche knallen lässt. 2026 soll die Umsetzung das Licht der Welt erblicken. Mehr wird an dieser Stelle nicht verraten, weshalb wir uns wohl noch etwas länger auf umfangreiche Informationen gedulden müssen.

Die Ankündigung ist nichtsdestotrotz eine echte Überraschung, zumindest wenn die technische Seite in Betracht gezogen wird. Indiana Jones und der große Kreis sieht auf den bisherigen Plattformen richtig gut aus, nutzt zudem auf jeden Fall immer Raytracing. Bei der Portierung dürfte die visuelle Qualität aller Voraussicht nach einen merklichen Dämpfer erhalten.

Fans in heller Aufregung

Unabhängig davon, wie das Ergebnis am Ende ausfällt, freuen sich zahlreiche Fans über die Ankündigung. „Für alle, die die alte Trilogie der Indy-Filme geliebt haben, ist dieses Spiel absolut irre. Auch Troy Baker hat Ford phänomenal imitiert“, schreibt beispielsweise Round_Musical auf Reddit. Was er oder sie dabei schon anspricht, ist, dass wir im Spiel nicht Harrison Ford als Stimme hören, sondern die von Troy Baker, den ihr vielleicht als Joel aus The Last of Us kennt.

Hier seht ihr den Ankündigungsteaser:

Die meisten Kommentare fallen tatsächlich sehr positiv aus, es gibt so etwas wie einen kleinen Hype. „Großartig. Als jemand, der die anderen beiden Konsolen nicht hat, freue ich mich über solche Dinge“, ist darüber hinaus zu lesen. Es wird allerdings ebenso befürchtet, dass das Indy-Abenteuer am Ende nur auf einer der viel kritisierten Game Key Cards erscheint.

Noch ist das aber alles ein wenig Zukunftsmusik. Sobald wir mehr zum Release von Indiana Jones und der Große Kreis auf der Nintendo Switch 2 erfahren, lassen wir es euch wissen. Derweil lest ihr hier, warum es langsam Zeit für ein anderes Comeback einer großen Spielemarke auf der neuen Nintendo-Konsole wird.

