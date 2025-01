Nintendo Switch 2 anspielen: Fallt nicht auf diese fiese Abzocke herein

Die Nintendo Switch 2 noch vor dem offiziellen (derzeit unbekannten) Release-Termin ausprobieren und mit eigenen Augen und Ohren erleben, was die nächste Nintendo-Generation draufhat?

Für viele ein Traum, für den sie auch bereit sind, tief in die Tasche zu greifen. Doch das wäre ein Fehler, denn am Ende hättet ihr euer Geld verloren und ständet trotzdem mit leeren Händen da. Während Nintendo Einladungen an wenige Glückliche verteilt, die die Nintendo Switch 2 ausprobieren dürfen, sehen einige davon direkt die Scheine winken.

Nintendo Switch 2: Spart euch das Geld, Einladungen sind nicht übertragbar

Nachdem sich Big N vor Kurzem endlich dazu hat hinreißen lassen, die Nintendo Switch 2 mit einem ersten Trailer offiziell zu enthüllen, verkündete man direkt im Anschluss, dass die Konsole auf Weltreise geht. Im April und Mai werden ausgewählte Interessierte in bestimmten Städten in der Lage sein, den neuen Handheld-Hybriden selbst auszuprobieren. Wer darf? Das hängt vom Zufall ab, in den Lostopf kam jeder, der sich auf der entsprechenden Website angemeldet hat.

Diejenigen, die von der Glücksfee geküsst wurden, bekamen mittlerweile Einladungen per E-Mail. Doch einige davon hatten entweder nie vor, wirklich an dem Event teilzunehmen oder ihnen ist spontan eingefallen, dass sich mit diesen exklusiven Tickets doch sicher gutes Geld verdienen lässt. Auf eBay finden sich deshalb nun erste Angebote, die die Einladungen für beispielsweise 40 Dollar (Dallas, mittlerweile offline) oder 80 Pfund (Mailand) verkaufen.

Abgesehen davon, dass ihr solch gierigen Spielverderber*innen natürlich nie euer Geld in den Rachen werfen solltet, sind auf diesen Weg erhaltene Tickets natürlich keinen Cent wert. In der Event-FAQ von Nintendo heißt es nämlich: „Event-Tickets sind nicht übertragbar“, was einen Verkauf zwar möglich macht, für die zahlende Person aber in einer ungültigen Einladung resultiert. Auch eBay oder Nintendo scheinen aufgrund dieser Täuschung bereits dagegen vorzugehen und nehmen einige der Angebote wieder vom Netz.

40 Dollar für eine Einladung, die Nintendo kostenlos verteilt. Das ist wirklich der Inbegriff des Kapitalismus. Credit: eBay

Falls ihr bei der Lotterie vielleicht leer ausgegangen seid, bleibt geduldig warten also als einzige Option. Entweder, bis die Nintendo Switch 2 ganz offiziell erscheint und ihr das gute Stück selbst kaufen könnt. Oder bis die japanische Spieleschmiede eine zweite Sause Hands-On-Termine schmeißt. Und in der Zwischenzeit? Lohnt ein Blick auf alle bislang für die Switch 2 angekündigten Spiele.

Quelle: Nintendo, eBay