Nintendo Switch 2: Erfolgreicher als Mario Kart? „Es gibt immer etwas besseres“

Wenn jemand weiß, wie man die Videospielwelt auf den Kopf stellt und Legenden in dem Bereich erschafft, dann ist es Shigeru Miyamoto. Der Spieledesigner ist geistiger Vater von Super Mario, Legend of Zelda, Pikmin oder Donkey Kong und hat damit Generationen überdauernde Videospielerfolge kreiert.

Aber wie erschafft man einen solchen Erfolg, übertrifft sich dabei geradezu immer wieder – und was für ein Spiel könnte auf der Nintendo Switch 2 erfolgreicher sein als Mario Kart World. Darüber sprach der Japaner kürzlich bei einer Fragerunde.

Nintendo Switch 2: Wer kann Mario Kart das Wasser reichen?

Mario Kart World wurde in den ersten vier Monaten schon 9,5 Millionen Mal verkauft. Gut, das mag zum einen daran liegen, dass es Spiel und Konsole im Bundle gibt und man mit diesem 40 Euro im Vergleich zu zwei Einzelkäufen spart – und die Nintendo Switch 2 ging bisher immerhin schon 10,32 Millionen Mal über den Ladentisch.

Zum anderen ist ein neues Mario Kart aber auch seit jeher ein Selbstläufer und Verkaufsgarant – der letzte Eintrag Mario Kart 8 verkaufte sich sensationelle 70 Millionen Mal. Kein Switch-Spiel ist erfolgreicher.

„Bei Nintendo gehen wir die Arbeit immer mit dem Glauben an, dass es kein Limit gibt“, sagt Shigeru Miyamoto auf die Frage, welches Spiel Mario Kart World übertreffen könnte (via NintendoEverything). „[…] Ich glaube, dass es immer etwas Besseres gibt. Es gibt eine riesige Menge an Möglichkeiten, die mit der Switch erkundet werden können.“

Es komme aber immer auch auf die Rezension der Spieler*innen an. „Wenn etwas von Nintendo im Allgemeinen als etwas angenommen wird, das noch nie zuvor da war, dann könnten wir damit die Grenzen der Unterhaltung übertreffen.“ Mario Kart in diesem Szenario als festes Ziel zu nehmen, hält er aber dennoch für sehr ambitioniert. „Selbst wenn diese Situation eintreffen würde, würde sich Mario Kart trotzdem noch weiter verkaufen, also wird es vielleicht nie übertroffen.“

Doppelverkäufe als Ideallösung?

In diesem Zusammenhang berichtete Miyamoto von einem Zusammentreffen mit Satoshi Tajiri, dem späteren Erschaffer von Pokémon. „Er scherzte, dass, wenn man Mario übertreffen wollte, müsste man allen Kunden zwei Exemplare der eigenen Software verkaufen.“ Aus dieser Idee sei das Konzept der roten und blauen (in Japan grünen) Version des ersten Pokémon-Spiels für den GameBoy entstanden – immerhin seit jeher auch exklusiv bei Nintendo.

„Ich denke, weil solche Leute existieren und entschlossen sind, andere zu übertreffen, werden neue Ideen und Konzepte geboren“, schließt Miyamoto. Der Nintendo-Veteran hat derweil gut Lachen, schreibt die Nintendo Switch doch derzeit neue Rekordzahlen.

