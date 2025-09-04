Nintendo Switch 2: Erscheint das neue Resident Evil für die Konsole? – „Die Antwort ist ziemlich klar“

Resident Evil Requiem ist spätestens nach den ersten öffentlichen Anspielsessions auf der vergangenen gamescom einer der am heißesten erwarteten Titel des kommenden Jahres. Wie das jüngste Material beweist, besinnt sich der neunte Hauptteil wieder einmal auf die Stärken der Reihe und soll euch mit beklemmendem Horror das Blut in den Adern gefrieren lassen.

In weniger als einem halben Jahr können sich Fans also mit Grace Ashcroft in die Ruinen von Raccoon City begeben – doch erscheint es gar auf mehr Plattformen, als man zunächst für möglich halten sollte?

Resident Evil Requiem: Wohl auch für Switch 2 und die Last Gen

Darüber will Dusk Golem mehr zu berichten wissen, der sich in der Vergangenheit als sehr gut informierter Leaker bewiesen und besonders bei Neuigkeiten zu Resident Evil regelmäßig schon vorab passende Prognosen abgegeben hat. Was er nun zu Resident Evil Requiem vorhersagt, wird nicht nur Besitzer*innen der Nintendo Switch 2 freuen.

„Ich will nicht lange drumherum reden: Resident Evil Requiem sollt auch auf der Nintendo Switch 2 und der PlayStation 4 erscheinen.“ Er habe in den vergangenen Wochen mit fünf verschiedenen Personen geredet, die alle dasselbe sagen – „ihr habt es also nicht von mir.“

Hier der Post auf Twitter im Wortlaut:

Dass Spielefirmen hinter großen neuen Titeln sich anschicken, auch eine Version für Nintendos neue Hybridkonsole zu entwickeln, um alle aktuellen Plattformen abdecken zu können, ist hierbei wahrscheinlich die weniger überraschende Nachricht. Dass auf der PlayStation 4 auch die Last Gen bedient werden soll – über fünf Jahre nach Erscheinen der PS5 – ist jedoch schon jetzt nicht mehr alltäglich.

Lesetipp: Wir haben Resident Evil Requiem auf der gamescom angespielt

„Verschiedene Versionen“ werden nötig sein

Dusk Golem ist jedoch skeptisch, ob alle Versionen zum gleichen Zeitpunkt zur Verfügung stehen. „Es werden verschiedene Versionen mit unterschiedlichen technischen Möglichkeiten nötig sein.“ So seien grafische Details wie Raytracing auf modernste Plattformen ausgelegt. „Aber wenn die Frage ist, ob es [auf die Switch 2] kommt oder nicht, dann ist die Antwort ziemlich klar: Ja, es wird passieren.“

Auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC können sich Grusel-Fans ab dem 27. Februar 2026 dagegen mit offiziell gegebener Sicherheit auf die Reise machen. Was ihr zu Resident Evil Requiem wissen müsst, haben wir hier für euch zusammengetragen.

