Nintendo Switch 2: Erscheint dieser neue Shooter für die Konsole? Director gibt Statement ab

Auf der Nintendo Switch 2 laufen ja bekanntlich nicht nur Mario Kart World und Donkey Kong Bananza, sondern auch die Spiele von zahlreichen anderen Entwicklerstudios.

Cyberpunk 2077, Hades oder Elden Ring eröffnen viele Möglichkeiten, wenn es um Drittanbieter auf dem Handheld-Hybriden geht. Damit dürfte sich nun bei jedem neu angekündigten Titel erst einmal die Frage stellen: Erscheint es für die Nintendo Switch 2? Auch Bungie lieferte bezüglich Marathon nun eine Antwort.

Nintendo Switch 2 mit Marathon? Das sagt Bungies Game Director dazu

Vergangenes Wochenende wurde der bereits im Mai 2023 angekündigte Shooter von den Entwickler*innen hinter Halo und Destiny endlich ausführlicher vorgestellt. Es gab ordentlich Gameplay zu sehen, bei dem in schwarz-weiße und neonfarbene Plastikausrüstung gehüllte Schützen ums Überleben kämpfen; Release und Plattformen wurden auch bekanntgegeben. Am 23. September erscheint Marathon für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC. Doch was ist mit der Nintendo Switch 2?

Dazu äußerte sich nun Bungies Game Director Joseph Ziegler in einem Interview mit Famitsu (via Pocket Tactics). Die Frage, ob Marathon für die Switch 2 erscheinen werde, beantwortete er mit einem offen gehaltenen: „Aktuell haben wir keine Pläne, weitere kompatible Hardware hinzuzufügen, aber wir werden in Zukunft darüber nachdenken“, lautet die höfliche Absage für den Moment, die die Möglichkeit für eine Entscheidungsänderung beinhaltet.

Lesetipp: Die ursprüngliche Ankündigung zu Marathon

„Mit dem Cross-Play des Spiels, können sich Spieler*innen auf allen Plattformen zusammenfinden. Es unterstützt außerdem Cross-Save, ihr könnt also auf eurer Konsole weiterspielen, nachdem ihr auf dem PC gespielt habt“, erzählt Ziegler weiter; auch hier spräche also nichts gegen eine Umsetzung auf der Nintendo Switch 2. Solltet ihr als hartgesottene Shooter-Veteran*innen eure Bedenken haben bezüglich Maus vs. Controller, kann euch der Game Director vielleicht auch beruhigen.

„Ich glaube, viele machen sich Sorgen, ob sie eine faire Spielerfahrung auf dem PC und der Konsole bekommen, aber wir konzentrieren uns auch darauf, das anzupassen“, erklärt Ziegler. Immerhin: Die Nintendo Switch 2 hätte mit dem neuen Maus-Feature einen klaren Vorteil gegenüber der PlayStation oder der Xbox. Trotzdem scheint Marathon den Handheld-Hybriden auszusparen. Ganz im Gegenteil zu diesen Spielen, die bereits zum Launch der Nintendo Switch 2 am Start sein werden.

Quelle: Famitsu (via Pocket Tactics)