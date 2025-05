Nintendo Switch 2: Erscheint dieser Spielehit für die Konsole? Spannendes Statement macht neugierig

Das beste Spiel des Jahres gibt es bislang nur für den PC, die PS5 und Xbox Series X|S. Fans mit einer Nintendo-Konsole gucken derzeit noch in die Röhre, aber das könnte sich mit der Nintendo Switch 2 ändern, wie der zuständige Game Director ein klein wenig andeutet.

Die Rede ist natürlich von Clair Obscur: Expedition 33, welches seit dem Erscheinen am 24. April 2025 weltweit für Furore sorgt. Nur eben noch nicht für Spieler*innen, die gerne und viel Zeit mit der Hybrid-Konsole vom Mario-Konzern verbringen. Doch aufgrund des Erfolgs ergeben sich für das Studio hinter dem französischen Rollenspiel ganz neue Möglichkeiten.

Nintendo Switch 2: Wie steht es um Clair Obscur: Expedition 33?

Dass Clair Obscur: Expedition 33 gut auf die Switch beziehungsweise dem Nachfolgemodell Nintendo Switch 2 passen würde, das steht für viele Fans außer Frage. Aber wie sehen es Sandfall Interactive und die Entwickler*innen, die sich für das bislang bestbewertete Spiel des Jahres verantwortlich zeichnen?

In einem Interview mit dem französischen YouTube-Kanal mistermv gewährt Guillaume Broche bezüglich des Themas einen kleinen Einblick. Genauer gesagt bezeichnet er eine Umsetzung für die Nintendo Switch als „interessant“, ohne näher in die Details zu gehen. Allerdings habe der Erfolg des Spiels seine positiven Auswirkungen.

Lesetipp: Ein anderes Rollenspiel gibt es hingegen schon für die Nintendo Switch

„Es ist natürlich noch zu früh, um darüber etwas zu sagen, aber wir befinden uns in einer Situation, in der … sagen wir mal, es gibt eine Menge Möglichkeiten, die sich uns bieten – viel zu viele Möglichkeiten auf einmal – und wir überlegen, welche wir nutzen und welche nicht. Aber ja, das [Portierung auf die Nintendo Switch 2] ist definitiv etwas, das interessant sein könnte“, heißt es von Broche im Interview (via mp1st).

Steht die Technik im Weg?

Klar ist: Aufgrund des erfolgreichen Release mit über zwei Millionen verkauften Exemplaren hat Sandfall Interactive gewiss nun einen größeren finanziellen Rahmen, um eine etwaige Umsetzung in Angriff zu nehmen. Ein Fragezeichen dürfte es allerdings an anderer Stelle geben.

Richtig, die Technik ist gemeint. Clair Obscur: Expedition 33 setzt auf die Unreal Engine 5 und ist technisch durchaus anspruchsvoll. Ob die Nintendo Switch 2 das stemmen kann, bleibt abzuwarten. Mit ein paar Anpassungen, etwa einer reduzierten Auflösung oder nur maximal 30 FPS, sollte eine Umsetzung aber nicht gänzlich unrealistisch sein.

Bis dahin gilt: Abwarten und ein Glas Wein genießen. Oder besser noch unseren Test zu Clair Obscur: Expedition 33 lesen, der dem Spiel eine bisher einzigartige Wertung verliehen hat.

Quelle: mp1st, YouTube / @mistermv